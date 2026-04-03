Fußball-Revolution! Jetzt sprechen die Bosse

„Wir haben die Ressourcen“

Die Idee ist, unter dem Dach des SC Bischofshofen eine Fußball-Sektion zu eröffnen. Zudem seien bereits Gespräche mit einigen Fußball-Fachleuten geführt worden sein. „Die Ressourcen haben wir in jedem Fall“, sagen die starken Männer. „Und je mehr Sparten wir zusammenbringen, desto besser“, betont Schützenhofer. Neben Wintersportarten wie Skispringen, Ski alpin, Langlaufen und Skibergsteigen gibt es bereits eine Kegel- und eine Turn-Sparte. So könnte man das Angebot für Kinder und Jugendlichen vergrößern und diesen somit auch einen Umstieg, falls notwendig, erleichtern.