Neuer Klub! Fußball-Revolution in Bischofshofen

Nachwuchs für Kampfmannschaft ausbilden

Es soll künftig neue Impulse für den Nachwuchs in Bischofshofen geben. „In den vergangenen Jahren geriet der Fußballclub zunehmen in schwieriges Fahrwasser“, steht in der Aussendung von Unger. Mit der Gründung eines neuen Fußballvereins, solle die Fußballtradition in Bischofshofen nicht nur fortgeführt, sondern nachhaltig neu ausgerichtet werden. Das Konzept sieht folgendermaßen aus: „Der Verein soll sich konsequent wieder von unten nach oben entwickeln. Das bedeutet, dass der Fokus klar auf Kindern und Jugendlichen liegt – auf einer strukturierten Nachwuchsarbeit, aus der sich langfristig leistungsfähige Kampfmannschaften entwickeln können und sollen.“