Ein Fußballfest mit Schönheitsfehler

Sohn einer Bayern-Legende traf

Von Wacker kam offensiv lange nichts, doch in der 69. Minute erhielten die Tiroler einen Freistoß am Sechzehner. Mit einem Gewaltschuss sorgte Lucas Scholl – Sohn von Bayern-Legende Mehmet – für die schmeichelhafte Führung. Florian Kopp sorgte nach einer Ecke für den Endstand (83.). „Am Ende können wir stolz auf die Leistung sein. Leider können wir uns davon nichts kaufen“, sagte der Trainer. Schützling Wildmann pflichtete ihm bei: „Das Ergebnis tut weh.“ Begeistert zeigte er sich über die Kulisse: „Ich habe noch nie vor so vielen Menschen gespielt. Das war richtig geil.“