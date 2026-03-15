Lehrlinge übernehmen wieder das Kommando

Eine Traditionsbäckerei setzt jetzt großes Vertrauen in die Nachwuchstalente von morgen und lässt sie eigenständig eine Filiale führen
Die nötige Berufserfahrung ist für die meisten Unternehmen eine der wichtigsten Kriterien bei der Auswahl der Mitarbeiter. Die Basis dafür kann in einer Lehrausbildung gelegt werden.
Derzeit werden in den Wiener Lehrbetrieben 17.715 meist junge Menschen ausgebildet – die Zahl steigt. Umso wichtiger ist es, Vertrauen in die Nachwuchskräfte von morgen zu setzen. Dazu zählt auch, Verantwortung zu übertragen. Die Traditionsbäckerei Ströck geht hier mit gutem Beispiel voran. Von 16. bis 20. März 2026 übernehmen nämlich die Lehrlinge das Kommando. In der stark frequentierten Filiale im Westfield Donauzentrum führen sie eine Woche lang eigenständig den Betrieb und besetzen alle Positionen zwischen Backstube, Verkauf und Management.
„Vertrauen ist die Basis für ein langjährig ehrliches und produktives Verhältnis zwischen dem Team und dem Unternehmen“, so Geschäftsführerin Irene Ströck, die die Lehrlingswoche heuer bereits zum neunten Mal initiiert. Derzeit absolvieren in dem Backunternehmen durchschnittlich rund 45 Lehrlinge ihre Ausbildung in vier verschiedenen Lehrberufen. Jährlich kommen etwa 15 neue Auszubildende hinzu, die für das Bäckerhandwerk begeistert werden sollen. Für uns sind sie jetzt schon die Wiener der Woche!
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