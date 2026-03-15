Lehrlinge übernehmen wieder das Kommando

„Vertrauen ist die Basis für ein langjährig ehrliches und produktives Verhältnis zwischen dem Team und dem Unternehmen“, so Geschäftsführerin Irene Ströck, die die Lehrlingswoche heuer bereits zum neunten Mal initiiert. Derzeit absolvieren in dem Backunternehmen durchschnittlich rund 45 Lehrlinge ihre Ausbildung in vier verschiedenen Lehrberufen. Jährlich kommen etwa 15 neue Auszubildende hinzu, die für das Bäckerhandwerk begeistert werden sollen. Für uns sind sie jetzt schon die Wiener der Woche!