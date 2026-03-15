Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Wiener der Woche

Lehrlinge übernehmen wieder das Kommando

Wien
15.03.2026 11:00
Eine Arbeitswoche lang haben die jungen Backkünstler nun das Zepter in der Hand.
Eine Arbeitswoche lang haben die jungen Backkünstler nun das Zepter in der Hand.(Bild: Lukas Lorenz)
Porträt von Christoph Engelmaier
Von Christoph Engelmaier

Eine Traditionsbäckerei setzt jetzt großes Vertrauen in die Nachwuchstalente von morgen und lässt sie eigenständig eine Filiale führen

0 Kommentare

Die nötige Berufserfahrung ist für die meisten Unternehmen eine der wichtigsten Kriterien bei der Auswahl der Mitarbeiter. Die Basis dafür kann in einer Lehrausbildung gelegt werden.

Derzeit werden in den Wiener Lehrbetrieben 17.715 meist junge Menschen ausgebildet – die Zahl steigt. Umso wichtiger ist es, Vertrauen in die Nachwuchskräfte von morgen zu setzen. Dazu zählt auch, Verantwortung zu übertragen. Die Traditionsbäckerei Ströck geht hier mit gutem Beispiel voran. Von 16. bis 20. März 2026 übernehmen nämlich die Lehrlinge das Kommando. In der stark frequentierten Filiale im Westfield Donauzentrum führen sie eine Woche lang eigenständig den Betrieb und besetzen alle Positionen zwischen Backstube, Verkauf und Management.

„Vertrauen ist die Basis für ein langjährig ehrliches und produktives Verhältnis zwischen dem Team und dem Unternehmen“, so Geschäftsführerin Irene Ströck, die die Lehrlingswoche heuer bereits zum neunten Mal initiiert. Derzeit absolvieren in dem Backunternehmen durchschnittlich rund 45 Lehrlinge ihre Ausbildung in vier verschiedenen Lehrberufen. Jährlich kommen etwa 15 neue Auszubildende hinzu, die für das Bäckerhandwerk begeistert werden sollen. Für uns sind sie jetzt schon die Wiener der Woche!

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Wien
15.03.2026 11:00
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Wien
Wien Wetter
Wien 01. Innere Stadt
7° / 14°
Symbol stark bewölkt
Wien 11. Simmering
6° / 14°
Symbol stark bewölkt
Wien 14. Penzing
6° / 13°
Symbol stark bewölkt
Wien 19. Döbling
6° / 14°
Symbol stark bewölkt
Wien 21. Floridsdorf
6° / 14°
Symbol stark bewölkt

krone.tv

Weil mehr Frauen, Ältere und Nicht-Österreicher arbeiten, stieg die Zahl der Erwerbstätigen in ...
Herausfordernder Trend
Viel mehr Menschen arbeiten – aber immer kürzer
Untersucht wurden Staubablagerungen rund um den Steinbruch Badersdorf.
Greenpeace nahm Proben
Asbest auch auf Zäunen und Postkasten nachgewiesen
Soldaten beschossen
Ecuador: Drogen-U-Boot in Mangrovensumpf entdeckt
Skiunfälle vermeiden
Worauf Profis und Anfänger wirklich achten sollten
Straße von Hormus
US-Armee zerstört iranische Minenleger-Schiffe
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
10 Mio. Dollar Kopfgeld ++ Iran lässt Tanker durch
227.292 mal gelesen
Ein Bild von Mojtaba Khamenei
Adabei Österreich
Natascha Kampusch hat Zusammenbruch erlitten
205.350 mal gelesen
Sorge um Natascha Kampusch. Ihre Familie machte öffentlich, dass sie einen Zusammenbruch ...
Außenpolitik
Raketen-Foto geht um Welt + „Atomforscher getötet“
172.991 mal gelesen
Wirtschaft
OMV-Chef warnt: Uns könnte der Treibstoff ausgehen
1493 mal kommentiert
OMV-Chef Alfred Stern war am Samstag zu Gast im Ö1-„Journal“.
Außenpolitik
10 Mio. Dollar Kopfgeld ++ Iran lässt Tanker durch
1378 mal kommentiert
Ein Bild von Mojtaba Khamenei
Außenpolitik
Budapest gibt Kiew Geldtransporter leer zurück
1016 mal kommentiert
Am Donnerstag wurden die ukrainischen Transporter in Budapest übergeben.
Mehr Wien
Feueralarm in Wien
Sperrmüll-Brand löste in der Nacht Großeinsatz aus
Wiener der Woche
Lehrlinge übernehmen wieder das Kommando
Krone Plus Logo
Austria gegen Sturm
Bei diesem Thema sind sich die Meisterhelden einig
Krone Plus Logo
„Ein Traum wurde war“
Rot-weiß-rote Premiere bei der Baseball-WM 2026
Bundesliga im TICKER
LIVE ab 14.30 Uhr: Red Bull Salzburg gegen Rapid
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf