Trump: „Hoffentlich erreichen sie Piloten nicht“

13 US-Soldaten getötet

Dem britischen „Independent“ sagte der US-Präsident nun am Telefon auf die Frage nach einer möglichen Gefangennahme des Jet-Piloten lediglich: „Wir hoffen, dass das nicht passiert.“ Mehr könne er dazu nicht sagen. Seit Kriegsbeginn im Iran sollen 13 US-Streitkräfte getötet und weitere 365 verletzt worden sein. Das berichtete das Verteidigungsministerium am Freitag. Darunter sind vor allem Streitkräfte des Heeres, aber auch Angehörige der Marine und der Luftwaffe.

Trump sieht etwaige Gespräche mit dem Iran durch die Vorfälle jedenfalls nicht beeinflusst. „Nein, überhaupt nicht. Nein, es ist Krieg“, sagte er in einem Interview mit NBC auf eine entsprechende Frage.