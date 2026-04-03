Pilot weiter vermisst
Doppel-Schock im Golf: Zweiter US-Jet abgestürzt
Binnen weniger Stunden erschüttern gleich zwei Zwischenfälle mit US-Kampfflugzeugen die ohnehin angespannte Lage im Nahen Osten: Ein Jet wird über dem Iran abgeschossen, ein weiterer stürzt nahe der strategisch wichtigen Straße von Hormus ab. Während ein Pilot gerettet werden konnte, läuft die Suche nach einem vermissten Crewmitglied weiter.
Wie die „New York Times“ unter Berufung auf zwei US-Beamte berichtet, stürzte am Freitag ein A-10-Kampfflugzeug in der Golfregion ab. Demnach ging die Maschine nahe der Straße von Hormus verloren – etwa zur selben Zeit, als ein Kampfjet vom Typ F-15E über dem Iran abgeschossen worden sei. Der Pilot der A-10 konnte laut den Insidern gerettet werden. Details zum genauen Hergang des Absturzes wurden zunächst nicht bekannt.
Erster Abschuss direkt über dem Iran
Bereits zuvor hatten US-Medien berichtet, dass ein F-15E-Kampfjet über iranischem Gebiet abgeschossen worden sei. Ein Mitglied der zweiköpfigen Besatzung konnte gerettet werden, nach der zweiten Person wird weiterhin gesucht. Die US-Streitkräfte starteten demnach eine Rettungsaktion, um die Crew zu bergen.
Der Abschuss markiert laut Berichten den ersten bestätigten Verlust eines US-Kampfflugzeugs über dem Iran seit Beginn der Kämpfe Ende Februar. Iranische Stellen hatten zuvor erklärt, ein Flugzeug mit einem „fortschrittlichen Verteidigungssystem“ abgeschossen zu haben. Unabhängig überprüfen lassen sich diese Angaben nicht.
Region unter Dauerbeschuss
Parallel dazu weitet sich die militärische Eskalation in der Region weiter aus. Mehrere Staaten im Nahen Osten meldeten am Freitag Angriffe mit Drohnen und Raketen. In Kuwait wurden eine Raffinerie sowie Infrastruktur wie ein Kraftwerk und eine Wasserentsalzungsanlage getroffen, wodurch Brände ausbrachen und Schäden entstanden. Auch aus anderen Ländern der Region wurden abgefangene Drohnen und Raketen gemeldet.
Verletzte in mehreren Ländern
In den Vereinigten Arabischen Emiraten wurden laut offiziellen Angaben zahlreiche Flugkörper abgewehrt, dennoch wurden mehrere Menschen durch Trümmerteile verletzt. Auch Jordanien meldete Verletzte nach Raketenbeschuss.
Neue Angriffe auf Israel
Zugleich kam es erneut zu Angriffen auf Israel: Berichten zufolge schlugen Raketen im Norden des Landes ein und verursachten Schäden. Israelische Medien meldeten zudem den möglichen Einsatz international geächteter Streumunition durch den Iran – auch diese Angaben sind derzeit nicht unabhängig bestätigt.
Lage bleibt unübersichtlich
Die Entwicklungen unterstreichen die zunehmend volatile Sicherheitslage in der Golfregion und darüber hinaus. Offizielle Stellungnahmen der US-Regierung zum Absturz des zweiten Jets lagen zunächst nicht vor.
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