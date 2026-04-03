Doppel-Schock im Golf: Zweiter US-Jet abgestürzt

Wie die „New York Times“ unter Berufung auf zwei US-Beamte berichtet, stürzte am Freitag ein A-10-Kampfflugzeug in der Golfregion ab. Demnach ging die Maschine nahe der Straße von Hormus verloren – etwa zur selben Zeit, als ein Kampfjet vom Typ F-15E über dem Iran abgeschossen worden sei. Der Pilot der A-10 konnte laut den Insidern gerettet werden. Details zum genauen Hergang des Absturzes wurden zunächst nicht bekannt.