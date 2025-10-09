Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Neue Beckham-Doku

Schokoladeverbot seit den 90ern bei Victoria

Unterhaltung
09.10.2025 06:00
David und Victoria Beckham kommen in den Dokus über sich auf Netflix ausführlich zu Wort.
David und Victoria Beckham kommen in den Dokus über sich auf Netflix ausführlich zu Wort.(Bild: AP/Joel Ryan)

Spice Girl, Mutter, Designerin: Eine neue Doku auf Netflix zu Victoria Beckham beleuchtet ihr Leben und verzichtet weitgehend auf Schattenseiten.

0 Kommentare

Vor zwei Jahren widmete Netflix dem Ex-Fußballstar David Beckham eine Doku, nun ist seine Frau Victoria dran. Sie bekam statt vier aber nur drei Folgen, was durchaus einfach daran liegen kann, dass sie, anders als ihr Ehemann, mit Geheimnissen und Geständnissen ziemlich hinterm Berg hält. Die „Krone“ sah die Doku-Serie „Victoria Beckham“ vorab: Über weite Strecken geht es um die Vorbereitung und Abwicklung einer Modeschau bei der Pariser Fashion Week, wo die Designerin ihre neuen Kreationen zeigen will. Offenbar war es ihr wichtig, den Fokus auf ihre Mode-Karriere zu legen. Ikonen der Branche wie Anna Wintour oder Donatella Versace loben ihr Talent über den grünen Klee. Wir müssen minutenlang zusehen, wie an einem nicht perfekt passenden Rock herumgezerrt wird, ein anderes Mal erklärt Beckham in einer langen Szene, was ihr an einer neu zu produzierenden Make-up-Tasche nicht gefällt: „Lass uns noch über andere Reißverschluss-Optionen nachdenken.“

Ihre Vergangenheit als Spice Girl wird nur kurz gestreift, wenn das frühere „Posh Spice“ auch bemüht ist, dankbar für dieses Karrieresprungbrett zu sein, und zugibt: „Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ich wäre die beste Sängerin oder Tänzerin gewesen.“ Emotional wird sie nur kurz, wenn sie über den Druck der britischen Presse spricht: „Die Leute dachten, ich sei eine schlecht gelaunte Kuh, die nie lacht. Und so falsch lagen sie damals auch nicht.“ Sie habe sich erst selbst finden müssen. Eine Essstörung wird nur in einem Nebensatz angesprochen und kommt in Kommentaren wie: „Ich habe seit den 90ern keine Schokolade gegessen“ durch.

Lesen Sie auch:
America Ferrera und Matthew McConaughey in „The Lost Bus“.
„The Lost Bus“
Matthew McConaughey zerreißt unsere Nerven
04.10.2025
„Black Rabbit“
Gangster jagen Jude Law: Es fehlen die Emotionen
20.09.2025
„Krone“-Serienkritik
„House of Guinness“: Wenn das Bier politisch wird
27.09.2025

Viel erfahren wir aber trotz langer Interviews mit ihr und David nicht über die Victoria hinter der stets perfekt gestylten Fassade – diese Doku ist nur für echte Fans interessant.

Porträt von Jasmin Gaderer
Jasmin Gaderer
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

In Deutschland können Migrantinnen und Migranten künftig frühestens nach fünf Jahren die ...
Linke stimmten dagegen
Bundestag streicht beschleunigte Einbürgerung
Die deutsche und bayerische Regierung haben Gesetze beschlossen, die den Abschuss von Drohnen ...
„Abwehr einer Gefahr“
Gesetz für Drohnen-Abschüsse in Deutschland durch
Der Strafprozess gegen Maja T. in Ungarn geht im Jänner 2026 weiter.
Nazis attackiert?
Prozess gegen Maja T. in Ungarn auf Jänner vertagt
In Paderborn hat ein 25-Jähriger eine Schülerin in einem Berufskolleg mit einem Messer ...
Alarm an Berufskolleg
Mitschüler stach auf Schülerin in Deutschland ein
Die deutsche Autoindustrie (im Bild Autos vom BMW) kommt nicht aus der Krise.
Krise in Autobranche
Deutsche Ministerin: Hilfe nur gegen Jobgarantie
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Beliebtes Skigebiet führt Limit bei Tickets ein
135.984 mal gelesen
Der Blick auf den Passo Grosso wird künftig für weniger Skiurlauber möglich sein – künftig gilt ...
Gericht
Teichtmeister nach Oktoberfest festgenommen
135.105 mal gelesen
Florian Teichtmeister wurde im September 2023 rechtskräftig wegen des Besitzes pornografischer ...
Steiermark
Strache-Scheidung wird für drei Steirerinnen teuer
126.355 mal gelesen
Der ehemalige Vizekanzler Heinz-Christian Strache
Oberösterreich
Posten-Causa: Wöginger kommt mit Diversion davon
1635 mal kommentiert
ÖVP-Klubobmann Wöginger nahm das Diversionsangebot am Dienstag an. 
Tierecke News
EU-Parlament verbietet „Veggie-Burger“
1305 mal kommentiert
Jetzt wird’s wirklich kurios in der EU: Wer künftig einen Veggie-Burger oder ein ...
Innenpolitik
Regierung beschließt Aus für Klebevignette
1146 mal kommentiert
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf