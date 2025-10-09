Schokoladeverbot seit den 90ern bei Victoria

Vor zwei Jahren widmete Netflix dem Ex-Fußballstar David Beckham eine Doku, nun ist seine Frau Victoria dran. Sie bekam statt vier aber nur drei Folgen, was durchaus einfach daran liegen kann, dass sie, anders als ihr Ehemann, mit Geheimnissen und Geständnissen ziemlich hinterm Berg hält. Die „Krone“ sah die Doku-Serie „Victoria Beckham“ vorab: Über weite Strecken geht es um die Vorbereitung und Abwicklung einer Modeschau bei der Pariser Fashion Week, wo die Designerin ihre neuen Kreationen zeigen will. Offenbar war es ihr wichtig, den Fokus auf ihre Mode-Karriere zu legen. Ikonen der Branche wie Anna Wintour oder Donatella Versace loben ihr Talent über den grünen Klee. Wir müssen minutenlang zusehen, wie an einem nicht perfekt passenden Rock herumgezerrt wird, ein anderes Mal erklärt Beckham in einer langen Szene, was ihr an einer neu zu produzierenden Make-up-Tasche nicht gefällt: „Lass uns noch über andere Reißverschluss-Optionen nachdenken.“