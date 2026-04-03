Mullahs jagen Piloten
Suchaktion: US-Kampfjet über dem Iran abgeschossen
Ein US-Kampfjet ist offenbar über dem Iran abgeschossen worden. Das berichten sowohl US- und israelische Regierungsvertreter als auch iranische Medien. Über das Schicksal der Piloten gibt es bislang keine gesicherten Informationen. Amerikanische Kräfte bemühen sich derzeit um eine Rettungsaktion, um mögliche Überlebende zu bergen, bevor iranische Truppen sie erreichen können.
Laut der „New York Times“ sagten US- und israelische Quellen, die anonym bleiben wollten, am Freitag, dass der Jet über der Mitte Irans abgeschossen worden sei. Es handelt sich dabei um den ersten Verlust eines US-Kampfflugzeuges im Iran seit Kriegsbeginn am 28. Februar. Iranische Medien berichteten, dass die Revolutionsgarden Hubschrauber einsetzten, um die Piloten zu suchen.
US-Rettungsmission läuft
Die Nachrichtenagentur Tasnim meldete, ein US-Pilot habe sich mit dem Schleudersitz retten können und sei gefangen genommen worden. Gleichzeitig veröffentlichte Mizan, ein Medium des iranischen Justizapparats, Bilder von angeblichen US-Flugzeugen in iranischem Luftraum und berichtete über eine laufende US-Rettungsmission.
Laut dem Portal „Axios“, das sich auf israelische Beamtenkreise und eine zweite mit der Lage vertraute Quelle berief, dauerte die Suche nach dem zweiten Besatzungsmitglied aber noch an.
Ein Crewmitglied angeblich in Sicherheit
Nach Informationen des israelischen Senders Channel 12 soll eines der beiden Crewmitglieder des abgeschossenen F-15-Kampfjets gefunden und in Sicherheit gebracht worden sein. Das schreibt Reporter Amit Segal unter Berufung auf „westliche Quellen“. Eine offizielle Bestätigung gibt es jedoch noch nicht.
Eskalation in der Golfregion
Neben dem Abschuss des Jets eskalierte die Lage in der Region weiter. Iranische Streitkräfte griffen nach Angaben von Medien mehrere Länder am Golf an: Raketen und Drohnen trafen Israel, die Vereinigten Arabischen Emirate, Jordanien und Kuwait. Besonders betroffen war Kuwait, wo Drohnen eine Raffinerie, ein Kraftwerk und eine Wasserentsalzungsanlage trafen.
In Abu Dhabi wurden durch Trümmerteile zwölf Menschen verletzt, darunter nepalesische und indische Staatsangehörige. Insgesamt hätten die Emirate 18 ballistische Raketen, vier Marschflugkörper und 47 Drohnen abgefangen, so die Streitkräfte des Landes.
Israel erneut unter Beschuss
Auch Israel war erneut Ziel iranischer Angriffe. Medien berichteten von Einschlägen in der Nähe von Haifa, darunter Schäden an Gebäuden und Fahrzeugen. Die iranischen Truppen setzten dabei international geächtete Streumunition ein. In der Metropolregion Tel Aviv sei eine Produktionsstätte für Kampfdrohnen getroffen worden. Nach Angaben des Rettungsdienstes Magen David Adom wurde ein Mann leicht verletzt.
Regionale Spannungen bleiben hoch
Die Angriffe kommen mehr als vier Wochen nach Beginn der amerikanisch-israelischen Militäroperationen gegen den Iran. Die Spannungen in der Region bleiben hoch, während die internationale Gemeinschaft besorgt auf die Eskalation reagiert.
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