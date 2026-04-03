Suchaktion: US-Kampfjet über dem Iran abgeschossen

Laut der „New York Times“ sagten US- und israelische Quellen, die anonym bleiben wollten, am Freitag, dass der Jet über der Mitte Irans abgeschossen worden sei. Es handelt sich dabei um den ersten Verlust eines US-Kampfflugzeuges im Iran seit Kriegsbeginn am 28. Februar. Iranische Medien berichteten, dass die Revolutionsgarden Hubschrauber einsetzten, um die Piloten zu suchen.