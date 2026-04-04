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Mit Auto der Mutter

Spritztour endet für jungen Lenker (16) in Bach

Kärnten
04.04.2026 07:48
Der Pkw ging vollständig unter.
Der Pkw ging vollständig unter.(Bild: Feuerwehr Wolfsberg, Krone KREATIV)
Porträt von Kärntner Krone
Von Kärntner Krone

Am Freitagabend machte ein 16-jähriger Wolfsberger mit dem Auto seiner Mutter eine Spritztour. Doch als er hinter dem WIFI Wolfsberg (Kärnten) unterwegs war, verlor er die Kontrolle über den Pkw.

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Direkt neben einem Nebenbach der Lavant verläuft in Wolfsberg die Pestalozzistraße – dort war am Freitag gegen 22 Uhr ein junger Wolfsberger (16) mit dem Auto seiner Mutter unterwegs. Auf Höhe des WIFI Wolfsberg kam es dann zum Unfall.

„Aus unbekannter Ursache verlor er die Kontrolle über das Fahrzeug und kam von der Fahrbahn ab, wodurch er in den dortigen Nebenbach der Lavant stürzte“, heißt es seitens der Polizei. Während sich der Bursche aus dem Auto retten konnte, ging dieses vollständig unter.

Das Auto musste von Feuerwehr, Wasserrettung und einem Abschleppunternehmen geborgen werden.
Das Auto musste von Feuerwehr, Wasserrettung und einem Abschleppunternehmen geborgen werden.(Bild: Feuerwehr Wolfsberg)
Auch gegen austretendes Öl und Treibstoff wurden Vorsichtsmaßnahmen getroffen.
Auch gegen austretendes Öl und Treibstoff wurden Vorsichtsmaßnahmen getroffen.(Bild: Feuerwehr Wolfsberg)

„Der Pkw musste in weiterer Folge von der Feuerwehr, der Wasserrettung sowie einem Abschleppunternehmen geborgen werden“, berichtet die Polizei weiter. Für den Burschen gibt es auch ein rechtliches Nachspiel: „Der 16-Jährige, der nicht im Besitz einer gültigen Lenkberechtigung ist, wird angezeigt.“

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