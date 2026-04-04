Spritztour endet für jungen Lenker (16) in Bach

Am Freitagabend machte ein 16-jähriger Wolfsberger mit dem Auto seiner Mutter eine Spritztour. Doch als er hinter dem WIFI Wolfsberg (Kärnten) unterwegs war, verlor er die Kontrolle über den Pkw.
Direkt neben einem Nebenbach der Lavant verläuft in Wolfsberg die Pestalozzistraße – dort war am Freitag gegen 22 Uhr ein junger Wolfsberger (16) mit dem Auto seiner Mutter unterwegs. Auf Höhe des WIFI Wolfsberg kam es dann zum Unfall.
„Aus unbekannter Ursache verlor er die Kontrolle über das Fahrzeug und kam von der Fahrbahn ab, wodurch er in den dortigen Nebenbach der Lavant stürzte“, heißt es seitens der Polizei. Während sich der Bursche aus dem Auto retten konnte, ging dieses vollständig unter.
„Der Pkw musste in weiterer Folge von der Feuerwehr, der Wasserrettung sowie einem Abschleppunternehmen geborgen werden“, berichtet die Polizei weiter. Für den Burschen gibt es auch ein rechtliches Nachspiel: „Der 16-Jährige, der nicht im Besitz einer gültigen Lenkberechtigung ist, wird angezeigt.“
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.