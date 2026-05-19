Moderne Strukturen für bessere Patientenversorgung

Direkte Anbindung an den OP-Bereich

Durch den Neubau konnte auch die Anbindung an den OP-Bereich wesentlich verbessert werden. Die Postnarkose-Station ist nun direkt erreichbar, Wege wurden verkürzt und Abläufe in der postoperativen Betreuung optimiert. „Die Phase unmittelbar nach einer Operation ist besonders sensibel. Mit der neuen Postnarkose-Einheit können wir unsere Patienten noch gezielter überwachen und betreuen. Die kurzen Wege und die direkte Anbindung an den OP-Bereich verbessern vor allem die Sicherheit und Qualität der Versorgung“, erklärt Michael Zink, Vorstand der Abteilung für Anästhesiologie und Intensivmedizin.