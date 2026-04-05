„Probleme sind in der Mittelschicht angekommen“

Angela Kamper klingelt sich für die Caritas durch die Wohnblöcke des Grazer Bezirks Gösting. Hinter den Türen warten mal harte Schicksale, mal 5000-Euro-Kuverts auf sie. Wir haben die erfahrene Haussammlerin einen Nachmittag lang begleitet.
„Grüß Gott, ich komme von der Pfarre Gösting anlässlich der Caritas-Haussammlung“ – die Begrüßung klingt wie ein Mantra. „Frau Kamper, ich habe Sie schon erwartet, der Erlagschein ist schon ausgefüllt!“, freut sich eine ältere Dame und lässt sie herein. Angela Kamper kennt hier jede Straße, jeden Block und beinahe jeden Haushalt. Seit mittlerweile 41 Jahren spaziert sie im Frühling von Tür zu Tür, um Spenden für Steirer und Steirerinnen in Not zu sammeln. Doch noch nie war ihr Engagement so wichtig wie heuer.
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