Winzer angeklagt: Gemordet für die Millionen?

An vier Verhandlungsterminen bis 17. April will der Mann jedoch seine Unschuld beweisen. Er spricht durchwegs von Sterbehilfe, und zwar sogar in einem gesetzlich erlaubten Rahmen. Zuvor habe er sich stets liebevoll um seine Lebensgefährtin gekümmert. Deren Tochter meint aber, ihre Mutter wollte noch nicht sterben. Kurz vor dem fatalen Tag im März versöhnten sich die beiden wieder ...