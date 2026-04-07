Winzer angeklagt: Gemordet für die Millionen?

Mehrere Tage muss sich ein 57-jähriger Steirer ab Donnerstag den Geschworenen im Landesgericht St. Pölten stellen. Der selbsternannte Promi-Winzer soll seine Lebensgefährtin letzten März ermordet haben – im Falle ihres Ablebens hätte er Millionen geerbt. Der „Sonnyboy“ meint, die schwer kranke Frau wollte sterben. Ihm droht lebenslang hinter Gittern.
Er kam stets gut bei den Frauen an, sagte der selbst ernannte Promi-Winzer aus der Steiermark über sich. Und auch Maria K. (Name geändert) konnte dem Charme des 57-Jährigen nicht widerstehen. Doch laut Staatsanwaltschaft sollte das für die 71-jährige Frau tödlich enden ...
Laut Anklage Millionenerbe im Visier
Der Steirer muss sich ab Donnerstag im Landesgericht St. Pölten wegen Mordes vor Geschworenen verantworten. Er habe es nämlich auf das Millionenerbe der Pensionistin abgesehen gehabt, vermutet die Anklagebehörde. Deswegen geht es in dem brisanten Prozess auch um das Verbrechen des schweren Betrugs.
Die Geschäfte des einstigen Top-Winzers liefen nämlich nicht mehr so gut wie eigentlich gewünscht. Mittlerweile ist er auch insolvent. Maria K. hingegen hatte neben ihrer schmucken Villa in Böheimkirchen im niederösterreichischen Mostviertel zig weitere Immobilien.
War es gesetzlich erlaubte Sterbehilfe?
Und weil die schwer kranke Frau – sie hatte bereits eine 24-Stunden-Betreuung – sich mit ihrer Tochter zerstritten hatte, hätte der 57-Jährige einen Teil ihres Nachlasses in Millionenhöhe erhalten. Das nennt die Staatsanwaltschaft als Motiv, warum der Steirer der Pensionistin im März 2025 eine tödliche Menge an Pentobarbital-Natrium verabreicht habe.
An vier Verhandlungsterminen bis 17. April will der Mann jedoch seine Unschuld beweisen. Er spricht durchwegs von Sterbehilfe, und zwar sogar in einem gesetzlich erlaubten Rahmen. Zuvor habe er sich stets liebevoll um seine Lebensgefährtin gekümmert. Deren Tochter meint aber, ihre Mutter wollte noch nicht sterben. Kurz vor dem fatalen Tag im März versöhnten sich die beiden wieder ...
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