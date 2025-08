Prominenter Winzer steht unter Mordverdacht

Ein adretter Mann, grau-melierte Haare, er posiert mit Markenkleidung auf seiner Homepage. Der 57-Jährige ist nun einmal ein Top-Winzer in der Steiermark. Und er kommt – oder kam – bei den Frauen gut an. Denn jetzt sitzt er in St. Pölten (NÖ) hinter Gittern. Gegen den „Sunnyboy“-Winzer wird wegen Mordverdacht ermittelt.