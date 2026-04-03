US-Luftangriffe zerstören höchste Brücke im Iran

Offenkundig will der US-Präsident den Druck auf Teheran erhöhen. Jetzt sei es an der Zeit, einen „Deal zu machen, bevor es zu spät ist“, schrieb er. Schon zuvor hatte er gedroht, dass man „Brücken als Nächstes, dann Kraftwerke“ angreifen werde, sollte der Iran seine Blockade der Straße von Hormuz nicht aufheben. Seit dem Beginn des Iran-Kriegs Ende Februar ist der Schiffsverkehr durch die Meerenge weitgehend zum Erliegen gekommen. Die Blockade hat zu einem dramatischen Anstieg der Erdölpreise geführt. Nur Schiffe aus einer Handvoll Länder – darunter Iran, Indien und China – passieren die Straße weiterhin täglich.