Kuba entlässt zu Ostern mehr als 2000 Gefangene

Spannungen mit den USA im Hintergrund

Die Begnadigungen erfolgen vor dem Hintergrund anhaltender Spannungen zwischen Havanna und Washington. Kuba befindet sich seit Jahren in einer schweren Wirtschaftskrise, die sich in den vergangenen drei Monaten durch ein US-Ölembargo weiter verschärft hat. Die USA erhöhen zugleich den Druck auf die Regierung und verlangen wirtschaftliche und politische Reformen sowie die Freilassung von Gefangenen.