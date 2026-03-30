USA lassen Öltanker nach Kuba passieren

Schiffe mit Hilfsgütern wieder aufgetaucht

Am Wochenende haben zwei Schiffe des Konvois Nuestra América (Unser Amerika) Kuba mit Hilfsgütern erreicht. Die beiden Katamaran-Segelboote waren einige Tage ohne Funkkontakt unterwegs, weshalb es Besorgnis über den Zustand und Verbleib der Besatzung gab. Seit Donnerstag hatte die mexikanische Marine eine Suchaktion durchgeführt. Die Besatzung sprach nun von „ungünstigen Wetterbedingungen“.

Am Wochenende vor einer Woche waren etwa 650 Aktivistinnen und Aktivisten aus den Vereinigten Staaten und Europa per Flugzeug angereist, ebenfalls mit Hilfsgütern im Gepäck. Auch eine staatliche Hilfslieferung aus Mexiko traf ein, enthalten sind unter anderem Milch, Bohnen, Reis, Fleisch und Hygieneartikel. „Mexiko und die mexikanische Präsidentin können sich nicht vorstellen, wie viele Kubaner ihrer Präsidentin persönlich für alles danken möchten, was sie in dieser Zeit für Kuba getan hat“, sagte Diaz-Canel.