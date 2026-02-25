Eskalation vor Kuba: Vier Tote auf US-Speedboot

Spannungen mit USA nahmen zuletzt zu

Wie die BBC weiter berichtet, ereignete sich der Zwischenfall in einer Phase erhöhter Spannungen zwischen Kuba und den Vereinigten Staaten. Kuba befindet sich demnach in einer sich verschärfenden Treibstoffkrise. Diese sei unter anderem dadurch verstärkt worden, dass die USA Öllieferungen aus Venezuela an die Insel blockiert hätten.