Hochzeit wird Albtraum: Geniale Grusel-Achterbahn

Wer bald heiratet und vielleicht ein paar klitzekleine Zweifel hat, der sollte ich von der neuen Netflix-Serie „Something Very Bad Is Going To Happen“ fernhalten. Alle anderen sollten unbedingt einschalten zu dieser Grusel-Achterbahn, die zum Altar führen soll: Die beiden Verlobten Rachel (Camila Morrone) und Nicky (Adam DiMarco) reisen zum abgelegenen Haus der Eltern des Bräutigams, um dort ihre Winterhochzeit zu feiern.