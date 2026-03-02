Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„The Crown“-Ableger?

Netflix plant Serie über Andrews Schock-Skandale

Society International
02.03.2026 17:00
Andrew Mountbatten-Windsor auf einem der Fotos aus den Epstein-Files, das für Irritationen ...
Andrew Mountbatten-Windsor auf einem der Fotos aus den Epstein-Files, das für Irritationen gesorgt hat. Hollywood will den Skandal verfilmen.(Bild: U.S. Department of Justice)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Der spektakuläre Absturz von Andrew Mountbatten-Windsor durch den Epstein-Skandal hat ein Wettrennen in Hollywood ausgelöst. Von Amazon und Disney, alle wollen den Skandal um den einstigen Prinzen filmisch verarbeiten. Auch Netflix soll laut Insidern erwägen, einen Ableger von „The Crown“ zur neuen Thematik zu produzieren.

0 Kommentare

Richtig Beine bekam die Story, als Andrew am 19. Februar in den frühen Morgenstunden verhaftet, am selben Tag aber wieder freigelassen wurde.

Die Bilder seiner Festnahme und Freilassung – hohläugig, mit offenem Mund im Blitzlicht eines Fotografen – gingen um die Welt. Andrew, der von 2001 bis 2011 im Handels- und Industrieministerium als Sonderbeauftragter des Vereinigten Königreichs für internationalen Handel und Investitionen tätig war, wird verdächtig, Epstein vertrauliche Dokumente zugespielt zu haben.

Hollywood will die Geschichte von Andrew Mountbatten-Windsor auf die Leinwand oder ins Streaming ...
Hollywood will die Geschichte von Andrew Mountbatten-Windsor auf die Leinwand oder ins Streaming bringen. Das Rennen ist eröffnet!(Bild: APA-Images / REUTERS / Phil Noble)

„The Crown“-Ableger?
Der Stoff scheint perfekt für „The Crown“, die gefeierte Serie über die britische Königsfamilie. Netflix hatte die Show 2023 nach sechs Staffeln abgesetzt, weil der Serienschöpfer Peter Morgan keine Ereignisse der letzten 20 Jahre verarbeiten wollte.

Der Streamingdienst soll sich allerdings laut Insidern bereits in fortgeschrittenen Gesprächen mit Morgan befinden, eine „The Crown“-Ableger-Miniserie über die Andrew-Saga zu produzieren.

Lesen Sie auch:
Die Vorwürfe rund um den 66-jährigen Ex-Prinzen sind ein neuer Tiefpunkt für das britische ...
Keine Gewissensbisse
Andrew sorgt sich nur um seine Autos und Pferde
21.02.2026
Durchsuchungen beendet
Ex-Prinz Andrew in eigenen vier Wänden „gefangen“
25.02.2026
„Jetzt schwitzt er“
Aktivisten hängen Bild von Andrew in den Louvre
23.02.2026

Doch auch die Konkurrenz schläft nicht. Eine Quelle bei den Disney Studios verrät der „Daily Mail“: „Wir wurden von Drehbuchautoren regelrecht bombardiert, die uns diese Geschichte als Kino-Drama liefern wollen.“

Dieselben Angeboten bekamen auch noch andere Filmstudios und Streamingsender. Der Insider: „Das Thema ist einfach zu gut und so interessant wie das Schicksal von Prinzessin Diana.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Society International
02.03.2026 17:00
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Unerlaubt am Catwalk
Wiener Designer schleicht sich bei Plein-Show ein
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Exil-Iraner jubeln nach Bericht über Tod Khameneis
417.189 mal gelesen
Außenpolitik
Trump nennt Zeitplan ++ Paris verlegt Kriegsschiff
403.212 mal gelesen
Ausland
Neue Angriffe? Trump kündigt „große Welle“ an
286.721 mal gelesen
Außenpolitik
Trump nennt Zeitplan ++ Paris verlegt Kriegsschiff
3893 mal kommentiert
Ausland
Neue Angriffe? Trump kündigt „große Welle“ an
3127 mal kommentiert
Außenpolitik
Exil-Iraner jubeln nach Bericht über Tod Khameneis
1295 mal kommentiert
Mehr Society International
„The Crown“-Ableger?
Netflix plant Serie über Andrews Schock-Skandale
Seit 2010 veheiratet
Chris Hemsworth: Darum hält seine Ehe mit Pataky
Georgina Fleur
Kind allein in Dubai: Prinz von Anhalt Babysitter
Wirbel um Gesicht
Alexis Stone behauptet, er war Jim Carrey
Schock für Model
Heidi Klum:„Sie dachten, ich sei nicht mehr sexy“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf