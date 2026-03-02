Netflix plant Serie über Andrews Schock-Skandale

Der spektakuläre Absturz von Andrew Mountbatten-Windsor durch den Epstein-Skandal hat ein Wettrennen in Hollywood ausgelöst. Von Amazon und Disney, alle wollen den Skandal um den einstigen Prinzen filmisch verarbeiten. Auch Netflix soll laut Insidern erwägen, einen Ableger von „The Crown“ zur neuen Thematik zu produzieren.
Richtig Beine bekam die Story, als Andrew am 19. Februar in den frühen Morgenstunden verhaftet, am selben Tag aber wieder freigelassen wurde.
Die Bilder seiner Festnahme und Freilassung – hohläugig, mit offenem Mund im Blitzlicht eines Fotografen – gingen um die Welt. Andrew, der von 2001 bis 2011 im Handels- und Industrieministerium als Sonderbeauftragter des Vereinigten Königreichs für internationalen Handel und Investitionen tätig war, wird verdächtig, Epstein vertrauliche Dokumente zugespielt zu haben.
„The Crown“-Ableger?
Der Stoff scheint perfekt für „The Crown“, die gefeierte Serie über die britische Königsfamilie. Netflix hatte die Show 2023 nach sechs Staffeln abgesetzt, weil der Serienschöpfer Peter Morgan keine Ereignisse der letzten 20 Jahre verarbeiten wollte.
Der Streamingdienst soll sich allerdings laut Insidern bereits in fortgeschrittenen Gesprächen mit Morgan befinden, eine „The Crown“-Ableger-Miniserie über die Andrew-Saga zu produzieren.
Doch auch die Konkurrenz schläft nicht. Eine Quelle bei den Disney Studios verrät der „Daily Mail“: „Wir wurden von Drehbuchautoren regelrecht bombardiert, die uns diese Geschichte als Kino-Drama liefern wollen.“
Dieselben Angeboten bekamen auch noch andere Filmstudios und Streamingsender. Der Insider: „Das Thema ist einfach zu gut und so interessant wie das Schicksal von Prinzessin Diana.“
