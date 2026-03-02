Netflix plant Serie über Andrews Schock-Skandale

Der spektakuläre Absturz von Andrew Mountbatten-Windsor durch den Epstein-Skandal hat ein Wettrennen in Hollywood ausgelöst. Von Amazon und Disney, alle wollen den Skandal um den einstigen Prinzen filmisch verarbeiten. Auch Netflix soll laut Insidern erwägen, einen Ableger von „The Crown“ zur neuen Thematik zu produzieren.