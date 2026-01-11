HBO Max startet: Das kann der neue Streamingdienst

Außerdem: „The Pitt“. Die mit mehreren Emmys ausgezeichnete Serie zeigt eine 24-Stunden-Schicht in einer fiktionalen Traumaklinik in Echtzeit. Die Österreich-Premiere der ersten Staffel wird zum Start am 13. Jänner direkt mit Staffel zwei ergänzt. „A Knight of the Seven Kingdoms“, der zweite „Game of Thrones“-Ableger, bringt Fans indes zurück nach Westeros. Die sechs Folgen über die Abenteuer von Ritter Sir Duncan dem Großen sind ab dem 19. Jänner verfügbar. Die Prequel-Serie „House of the Dragon“ geht im Sommer in die dritte Staffel.