Ab Dienstag verfügbar

HBO Max startet: Das kann der neue Streamingdienst

Web
11.01.2026 13:08
Szene aus „The Pitt“
Szene aus „The Pitt“(Bild: AP/Warrick Page)

Am kommenden Dienstag startet der US-Streamingdienst HBO Max in Österreich. Der Wettbewerb ums Publikum auf dem hart umkämpften Streamingmarkt verschärft sich damit zusätzlich.

0 Kommentare

HBO Max ist Teil des Medienunternehmens Warner Bros. Discovery, zu dem unter anderem das Filmstudio Warner Bros., der Streamingdienst Discovery+, Nachrichtennetzwerke wie CNN, Sender wie HBO und Eurosport sowie das Comic-Universum DC Comics gehören. HBO Max ist in den USA schon seit 2020 verfügbar und hat aktuell rund 128 Millionen Abo-Kunden. Nun folgen Österreich, Deutschland, die Schweiz, Luxemburg und Liechtenstein. Im März ist es für Großbritannien und Irland so weit.

Welche Inhalte gibt es zum Start – und welche folgen?
Der US-amerikanische Pay-TV-Sender HBO (Home Box Office) ist für hochwertige und preisgekrönte Serien bekannt, wie „Die Sopranos“, „Game of Thrones“, „Succession“, „The White Lotus“, „Euphoria“ oder „The Last of Us“. Neben Kult-Comedys wie „Friends“ und „The Big Bang Theory“ zeigt der Streamer auch Blockbuster wie „Superman“, „The Batman“, „Dune“, die „Harry Potter“-Teile und Horrorfilme wie „Weapons“.

Außerdem: „The Pitt“. Die mit mehreren Emmys ausgezeichnete Serie zeigt eine 24-Stunden-Schicht in einer fiktionalen Traumaklinik in Echtzeit. Die Österreich-Premiere der ersten Staffel wird zum Start am 13. Jänner direkt mit Staffel zwei ergänzt. „A Knight of the Seven Kingdoms“, der zweite „Game of Thrones“-Ableger, bringt Fans indes zurück nach Westeros. Die sechs Folgen über die Abenteuer von Ritter Sir Duncan dem Großen sind ab dem 19. Jänner verfügbar. Die Prequel-Serie „House of the Dragon“ geht im Sommer in die dritte Staffel.

Die kanadische Serie „Heated Rivalry“ über die Liebe zwischen zwei Eishockey-Spielern hat in Amerika für Furore gesorgt. Weltstar Miley Cyrus will für die zweite Staffel unbedingt einen Song beisteuern. Die sechs Episoden starten am 6. Februar. Die deutsche Produktion „Banksters“ über einen Bank-Lehrling, der sich auf kriminelle Abwege begibt, startet am 20. Februar.

Im Herbst soll die achtteilige Vorgeschichte zum hochgelobten Gangster-Drama „4 Blocks“ um Clanboss Toni Hamady (Kida Ramadan) zu sehen sein – in „4 Blocks Zero“ gespielt von Nachwuchsschauspieler Tareq Nassery.

Sportfans sehen ab dem 6. Februar die Wettbewerbe der Olympischen Winterspiele von Milano-Cortina, da Rechteinhaber Eurosport ebenfalls zu Warner Bros. Discovery gehört. Im ORF sind die Winterspiele jedoch auch zu sehen.

Was kostet ein Abo?
Die kleinste Option ist für 5,99 Euro monatlich recht günstig. Wer werbefrei streamen will und Inhalte auch herunterladen möchte, muss 11,99 Euro pro Monat zahlen. Das Premium-Abo für 16,99 Euro im Monat beinhaltet mehr parallele Streams, eine bessere Bildqualität (4K UHD) und eine höhere Download-Zahl.

Ein Sportpaket (u.a. mit der Tour de France, Wintersport und den Australian Open) ist für drei Euro im Monat zusätzlich buchbar. Die Winterspiele kann aber jeder Kunde und jede Kundin sehen. Die Abos sind monatlich kündbar.

So können Sie HBO Max streamen
HBO Max steht über den Browser unter hbomax.com sowie über alle gängigen App-Stores zur Verfügung. Außerdem kann der Streamingdienst über verschiedene Smart-Fernseher und Streaming-Geräte wie Google Chromecast, Amazon Fire TV, Apple TV oder Roku genutzt werden.

Was bedeutet die Bieterschlacht um Warner Bros. Discovery?
Auch Warner Bros. Discovery selbst ist derzeit Teil einer Bieterschlacht. Die Medienkonzerne Paramount und Netflix buhlen um eine Übernahme des Hollywood-Rivalen. Noch ist nichts entschieden, der Warner-Vorstand empfiehlt seinen Aktionären, den Deal mit Netflix einzugehen. Was eine Übernahme für HBO Max und andere Dienste bedeuten würde, ist noch unklar. Der Prozess würde ohnehin wohl mindestens ein Jahr andauern.

krone.at
