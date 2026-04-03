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Frühlingsgefühle

Jessica Simpson nach Ehe-Aus frisch verliebt

Society International
03.04.2026 14:11
Jessica Simpson soll wieder vergeben sein. Wer bei der Sängerin Frühlingsgefühle geweckt hat?
Jessica Simpson soll wieder vergeben sein. Wer bei der Sängerin Frühlingsgefühle geweckt hat?(Bild: AFP/FREDERIC J. BROWN)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Frühlingsgefühle bei Jessica Simpson: Die Sängerin und Schauspielerin soll nach dem Ehe-Aus mit Eric Johnson Anfang 2025 wieder frisch verliebt sein.

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Vor etwas mehr als einem Jahr gab Simpson nach zehn Jahren Ehe die Trennung von ihrem Ehemann bekannt. Jetzt soll die 45-Jährige ihr Herz wieder vergeben haben.

Heiße Dates in Nashville
Wie „TMZ“ berichtete, datet die Sängerin schon seit drei Monaten Musiker Thomas Eisenhood. Kennengelernt hätten sich die beiden über gemeinsame Freunde, danach sei es schnell ernster geworden.

Jessica Simpson will es mit ihrem Neuen lieber langsam angehen.
Jessica Simpson will es mit ihrem Neuen lieber langsam angehen.(Bild: Viennareport)

Weil Eisenhood in Nashville zu Hause ist, soll Simpson nun mehr Zeit in ihrem Haus in der „Music City“ verbringen, plauderte ein Insider gegenüber der Promi-Seite aus.

Obwohl die beiden auf einer Wellenlänge sind, wolle die Blondine es mit ihrem Neuen aber nicht übereilen, verriet dieser weiter. Deshalb habe Eisenhood auch Simpsons drei Kinder Maxwell (13), Ace (12) und Birdie (6) noch nicht getroffen.

„Er muss ein guter Küsser sein“
Bereits im letzten Sommer verriet Simpson, dass sie sich nach dem Ehe-Aus nach einer neuen Liebe sehne, die Suche sie aber auch ein wenig verängstige. „Ich mag einfach jemanden, der individuell ist und der Selbstbewusstsein ausstrahlt, ohne egoistisch zu sein“, erklärte die Sängerin in einer TV-Show – und setzte nach, dass es gar nicht so leicht sei, so einen Mann zu finden.

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Und eines sei ihr ganz besonders wichtig, fuhr Simpson damals fort: „Er muss einfach ein sehr guter Küsser sein.“ Ob ihr Neuer diese Eigenschaften mitbringt? Hoffentlich! Denn dann gibt es sicherlich bald ein Liebes-Outing der Turteltäubchen. Bislang genießt und schweigt Simpson zu den Liebes-Gerüchten nämlich lieber ...

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