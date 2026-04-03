Jessica Simpson nach Ehe-Aus frisch verliebt

„Er muss ein guter Küsser sein“

Bereits im letzten Sommer verriet Simpson, dass sie sich nach dem Ehe-Aus nach einer neuen Liebe sehne, die Suche sie aber auch ein wenig verängstige. „Ich mag einfach jemanden, der individuell ist und der Selbstbewusstsein ausstrahlt, ohne egoistisch zu sein“, erklärte die Sängerin in einer TV-Show – und setzte nach, dass es gar nicht so leicht sei, so einen Mann zu finden.