Jessica Simpson feiert acht Jahre Nüchternheit

Als sie 2016 wieder angefangen habe, Musik zu schreiben, habe sie auch begonnen, zu viel zu trinken: „Der Alkohol hat mich dazu gebracht, mich selbst zu bemitleiden und mir eingeredet, ich sei mutiger, wenn ich ihn an meiner Seite habe.“ Heute weiß sie, dass das eine Lüge war: „Ohne Alkohol bin ich viel ehrlicher und glaube viel mehr an mich. Er hat meine Emotionen zum Schweigen gebracht, anstatt sie zuzulassen. Er hat sie einfach weggesperrt.“