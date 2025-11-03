Vorteilswelt
Alkohol abgeschworen

Jessica Simpson feiert acht Jahre Nüchternheit

Society International
03.11.2025 16:00
Jessica Simpson freute sich auf Instagram, dass sie mittlerweile acht Jahre nüchtern ist.
Jessica Simpson freute sich auf Instagram, dass sie mittlerweile acht Jahre nüchtern ist.(Bild: AFP/FREDERIC J. BROWN)

„Alkohol hat meine Träume blockiert.“ Jessica Simpson feiert ihre Nüchternheit. Auf Instagram postete sie ein Selfie, auf dem sie zufrieden lächelt und schrieb dazu: „Vor acht Jahren habe ich beschlossen, die selbstzerstörerischen Teile meines Lebens loszulassen.“

Die Entscheidung, trocken zu werden, habe es der 45-Jährigen ermöglicht, Gottes Plan für ihr Leben zu verwirklichen: „Der Alkohol hat meine Intuition zum Schweigen gebracht, meine Träume blockiert und meine Angst vor Stillstand nur noch verstärkt.“

Heute fühle sie sich klar und vom Glauben getragen. Simpson: „Ich habe meine Stärke nicht im Kampf gefunden, sondern indem ich ihn aufgebe.“

Sehen Sie hier das Posting von Jessica Simpson, mit dem sie acht Jahre ohne Alkohol feiert:

„Ohne Alkohol bin ich viel ehrlicher“
Die Sängerin, die im Jänner ihre Trennung von Ehemann Eric Johnson bekannt gab, bereitet nach fast 15 Jahren musikalischer Pause gerade ihr Comeback vor. Im Interview mit „People“ erklärte sie, dass ihre Nüchternheit ihr auch beim Songwriting geholfen habe.

Als sie 2016 wieder angefangen habe, Musik zu schreiben, habe sie auch begonnen, zu viel zu trinken: „Der Alkohol hat mich dazu gebracht, mich selbst zu bemitleiden und mir eingeredet, ich sei mutiger, wenn ich ihn an meiner Seite habe.“ Heute weiß sie, dass das eine Lüge war: „Ohne Alkohol bin ich viel ehrlicher und glaube viel mehr an mich. Er hat meine Emotionen zum Schweigen gebracht, anstatt sie zuzulassen. Er hat sie einfach weggesperrt.“

Betrunkener Halloween-Abend mit Kids
In ihrer Autobiografie „Open Book“ hatte Simpson geschildert, dass sie nach einem betrunkenen Halloween-Abend mit ihren Kindern den Entschluss gefasst habe, aufzuhören. Sie sei damals so betrunken gewesen, dass sie Angst gehabt habe, dass ihre Kids sie in diesem Zustand sehen: „Sie schäme mich, dass ich nicht einmal weiß, wer meine Kinder in dieser Nacht in ihre Kostüme geholfen hat!“

Porträt von Christian Thiele
Christian Thiele
