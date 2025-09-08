Jessica Simpsons Schock-Auftritt bei den VMAs

Zwar glänzte die Sängerin in einer glamourösen Robe von Stardesigner Christian Siriano, doch über ihr Kleid sprach danach kaum jemand. Vielmehr war es ihr Gesicht, das für Wirbel sorgte: „Das ist Jessica Simpson? Niemals!“, schrieb ein Fan fassungslos auf X (ehemals Twitter). Ein anderer: „Ich schwöre, das sieht aus wie Addison Rae – nur älter!“