Jessica Simpsons Schock-Auftritt bei den VMAs

Was war denn da los? Wer war denn das? Pop-Ikone Jessica Simpson (45) erschien am Sonntag bei den MTV Video Music Awards in New York – und ließ die Netzgemeinde sprachlos zurück.
Zwar glänzte die Sängerin in einer glamourösen Robe von Stardesigner Christian Siriano, doch über ihr Kleid sprach danach kaum jemand. Vielmehr war es ihr Gesicht, das für Wirbel sorgte: „Das ist Jessica Simpson? Niemals!“, schrieb ein Fan fassungslos auf X (ehemals Twitter). Ein anderer: „Ich schwöre, das sieht aus wie Addison Rae – nur älter!“
Auch auf Instagram kochten die Diskussionen hoch: Manche verglichen Jessica mit TikTok-Star Addison Rae (24), andere meinten, sie sehe eher nach Sports-Illustrated-Model Brooks Nader (28) aus.
„Frisch gebügelt“?
Und als Jessica auf der Bühne auch noch ihren guten Freund Ricky Martin (53) mit dem ersten „Latin Icon Award“ ehrte, ging das Rätselraten weiter. „Ihre Haut wirkt so straff, als wäre sie frisch gebügelt“, witzelte ein User.
Besonders bissig: Ein Kommentar erinnerte an ihren berühmten „Chicken of the Sea“-TV-Moment:“Jessica Simpson sieht aus, als hätte sie eine allergische Reaktion auf Thunfisch aus der Dose.“
Natürlich brodelten sofort die Spekulationen: Facelift? Zu viele Filler?
Doch es gibt auch Verteidiger: „Sie sieht umwerfend aus! Sie ist 45 Jahre alt. Wir sind nicht mehr in den 2000er Jahren“, konterte ein Fan. Ende der Diskussion!
Eines ist sicher: Jessica Simpson hat es mal wieder geschafft, alle Blicke auf sich zu ziehen – wenn auch ganz anders, als sie es vielleicht geplant hatte…
