Essenslieferant wird übergriffig und entblößt sich

Der Mann mit Akzent und den dunklen Haaren bat, die Toilette benutzen zu dürfen. In ihrer Gutmütigkeit willigte Eva ein. Sie dachte sich, dass der Job als Lieferant auch herausfordernd und nicht das „Gelbe vom Ei“ sei ... Und dann soll es zu dieser Situation gekommen sein: „Er ging auf die Toilette“, schildert die Katzenmama. Was danach passiert sein soll, spielt sich immer und immer wieder im Kopf der 35-Jährigen ab: Der Typ soll seine Notdurft bei offener Tür verrichtet, dann die Toilette verlassen haben – in voller (aus seiner Sicht) Manneskraft.