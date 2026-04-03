Auf dieses Material fährt Kristoffersen jetzt ab

„Ich bin riesengroßer Radsport-Fan“

„Das sind wirklich zwei schöne Räder. Ich freue mich schon, wenn ich sie gleich ausprobieren kann“, sagt der radbegeisterte Skistar. Als Ambassador der italienischen Traditionsmarke bekam Kristoffersen am Freitag im Salzburger Rad-Fachgeschäft „Gran Turismo Gravel Loft“ ein High-Tech-Rennrad und ein Gravelbike überreicht. Auf einem Wilier Triestina Filante SLR, wie es Kristoffersen ab sofort fährt, holte der Brite Mark Cavendish 2024 seinen 35. Sieg bei der Tour de France und überholte damit Rekordsieger Eddy Merckx.

In den nächsten Tagen, noch vor einem wohl verdienten Urlaub im Süden, will der Skifahrer die beiden italienischen Geschoße ausführen. Am kommenden Ostersonntag stehen die Räder am Nachmittag jedenfalls still. Da wird vor dem Fernseher die berühmte Flandern-Rundfahrt angeschaut. „Ich bin riesengroßer Radsport-Fan, habe auch in den vergangenen Jahren für das norwegische Fernsehen bei Paris-Roubaix im Studio gearbeitet.“