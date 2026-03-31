Kristoffersen fährt nicht mehr mit Hirschers Ski

Der norwegische Skirennfahrer Henrik Kristoffersen und der Skiausrüster Van Deer-Red Bull Sports gehen nach vier gemeinsamen Jahren getrennte Wege. Das verkündete die von Marcel Hirscher gegründete Skimarke am Dienstag.
„Henrik hat mit seinen großartigen Leistungen in unserem ersten Weltcupjahr einen entscheidenden Beitrag geleistet“, sagte Van-Deer-Manager Anton Giger mit Blick auf die Saison 2022/23, als Kristoffersen zwei Weltcuprennen und WM-Gold im Slalom gewann.
„Richtiger Zeitpunkt“ für Trennung
Bei den Olympischen Winterspielen in Italien holte der Norweger im Februar Slalom-Bronze. Giger sprach nun vom „richtigen Zeitpunkt“, sich zu trennen. Von einer „gemeinsamen“ Entscheidung ist die Rede.
Kristoffersen hat mit der Salzburger Skimarke im Vorjahr auch die Slalom-Kristallkugel gewonnen und sechs Weltcupsiege – zuletzt in Schladming Ende Jänner – verzeichnet.
„Die Erfahrung, mit Equipment einer neuen Ski-Marke an den Start zu gehen und auf Anhieb im Weltcup erfolgreich zu sein, war einzigartig“, wurde der 31-Jährige zitiert.
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