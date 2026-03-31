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Van-Deer-Abschied

Kristoffersen fährt nicht mehr mit Hirschers Ski

Ski Alpin
31.03.2026 15:55
Ein Bild aus vergangenen Tagen: Marcel Hirscher (l.) und Henrik Kristoffersen.
Ein Bild aus vergangenen Tagen: Marcel Hirscher (l.) und Henrik Kristoffersen.(Bild: APA/BARBARA GINDL)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Der norwegische Skirennfahrer Henrik Kristoffersen und der Skiausrüster Van Deer-Red Bull Sports gehen nach vier gemeinsamen Jahren getrennte Wege. Das verkündete die von Marcel Hirscher gegründete Skimarke am Dienstag.

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„Henrik hat mit seinen großartigen Leistungen in unserem ersten Weltcupjahr einen entscheidenden Beitrag geleistet“, sagte Van-Deer-Manager Anton Giger mit Blick auf die Saison 2022/23, als Kristoffersen zwei Weltcuprennen und WM-Gold im Slalom gewann.

„Richtiger Zeitpunkt“ für Trennung
Bei den Olympischen Winterspielen in Italien holte der Norweger im Februar Slalom-Bronze. Giger sprach nun vom „richtigen Zeitpunkt“, sich zu trennen. Von einer „gemeinsamen“ Entscheidung ist die Rede.

Henrik Kristoffersen
Henrik Kristoffersen(Bild: GEPA)

Kristoffersen hat mit der Salzburger Skimarke im Vorjahr auch die Slalom-Kristallkugel gewonnen und sechs Weltcupsiege – zuletzt in Schladming Ende Jänner – verzeichnet.

Marcel Hirscher
Marcel Hirscher(Bild: GEPA)

„Die Erfahrung, mit Equipment einer neuen Ski-Marke an den Start zu gehen und auf Anhieb im Weltcup erfolgreich zu sein, war einzigartig“, wurde der 31-Jährige zitiert.

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