Wird Henrik Kristoffersen nun zu einem „Rebellen“?

Vor vier Jahren waren der Brite Charlie Raposo und Henrik Kristoffersen die ersten beiden Athleten, die von Marcel Hirscher für seine Skischmiede Van Deer, verpflichtet wurden. Während Raposo im März 2024 seine Karriere beendete, verlässt der Norweger Van Deer nun um auf neuem Material noch einmal durchzustarten. Die „Krone“ hat eine Spur entdeckt, wo er landen könnte.