Wird Henrik Kristoffersen nun zu einem „Rebellen“?

Vor vier Jahren waren der Brite Charlie Raposo und Henrik Kristoffersen die ersten beiden Athleten, die von Marcel Hirscher für seine Skischmiede Van Deer, verpflichtet wurden. Während Raposo im März 2024 seine Karriere beendete, verlässt der Norweger Van Deer nun um auf neuem Material noch einmal durchzustarten. Die „Krone“ hat eine Spur entdeckt, wo er landen könnte.
2022 war der 31-jährige Norweger von Rossignol zu Van Deer gewechselt – um nach vier Jahren erneut eine neue Herausforderung zu suchen. Und die könnte der Red Bull-Athlet möglicherweise in Vorarlberg gefunden haben. Nach „Krone“-Informationen hat Henrik bereits Material des Kennelbacher Traditionsherstellers HEAD getestet – und sich anscheinende sehr wohl auf dem Material gefühlt.
Ersatz für Pinturault?
Die Vorarlberger, die im Slalom bereits Kaliber wie Kugel-Gewinner Atle Lie McGrath (Nor), den zweifachen Saisonsieger Paco Rassat (Nor) oder Linus Strasser und Armand Marchant (Bel) unter Vertrag haben, sollten nach dem Karriereende von Alexis Pinturault (Fra) sowohl Budget- als auch Service-Kapazitäten frei haben.
Noch keine Einigung erzielt
Laut „Krone“-Informationen laufen die Gespräche zwischen dem Team Kristoffersen und HEAD noch. Sollte es zu einer Einigung kommen, würde der Sieger von 34 Weltcuprennen bei den „Worldcup Rebels“ Teamkollege von Kalibern wie Vincent Kriechmayr, Franjo von Allmen, Emma Aicher, Camille Rast und Conny Hütter werden.
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