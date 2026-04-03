Promi-Hilfe für großen Osterzauber im „Nikodemus“

So viel Promi-Power für das Osterfest! Beim großen Osteraufputz im Restaurant „Nikodemus“ wurde nicht nur dekoriert, gebastelt und gelacht, sondern auch gezaubert. Gleich mehrere Promis kamen zur Unterstzung und sorgten mit viel Einsatz und guter Laune für frühlingshafte Stimmung.
Wenn im Restaurant „Nikodemus“, im Haus von Niki und Brigitte Neunteufel, zur großen Frühlings-Zusammenkunft geladen wird, lassen sich auch prominente Freunde des Hauses nicht lange bitten. Beim diesjährigen Osteraufputz griffen gleich mehrere bekannte Gesichter tatkräftig mit an – und sorgten hinter den Kulissen für beste Stimmung, viel Einsatz und jede Menge Frühlingsflair.
Zwischen Tischdeko und Eier-Malerei
So bastelte Kult-Kabarettistin Monica Weinzettl mit viel Liebe zum Detail ein ganz besonderes Tischdeko-Highlight für die Gäste, während Gerold Rudle und Ex-Innenminister Karl Schlögl sich dem kunstvollen Bemalen der Ostereier widmeten. Auch Musik-Legende Boris Bukowski war mit dabei – allerdings nicht am Basteltisch, sondern beim kleinen Ostereier-Pecken-Turnier mit Magier Tricky Niki. Letzterer stellte auch einmal mehr seine Show-Künste unter Beweis und ließ sämtliche Hasen und Eier auf der Bühne verschwinden.
Mit vollem Körpereinsatz dabei waren auch Kabarettistin und Moderatorin Caroline Athanasiadis und der Purkersdorfer Bürgermeister Stefan Steinbichler. Gemeinsam brachten sie einen imposanten Stapler voller riesiger Osterhasen aus Strohballen sicher an seinen Platz, wo das österliche Dekor nun den Lokaleingang schmückt.
Für ihren Einsatz wurden die prominenten Helferleins natürlich auch belohnt: mit wunderbarem Osterschinken im Brotteig und steirischem Welschriesling. Ein Arbeitstag, der sich also in jeder Hinsicht ausgezahlt hat.
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