Promi-Hilfe für großen Osterzauber im „Nikodemus“

Zwischen Tischdeko und Eier-Malerei

So bastelte Kult-Kabarettistin Monica Weinzettl mit viel Liebe zum Detail ein ganz besonderes Tischdeko-Highlight für die Gäste, während Gerold Rudle und Ex-Innenminister Karl Schlögl sich dem kunstvollen Bemalen der Ostereier widmeten. Auch Musik-Legende Boris Bukowski war mit dabei – allerdings nicht am Basteltisch, sondern beim kleinen Ostereier-Pecken-Turnier mit Magier Tricky Niki. Letzterer stellte auch einmal mehr seine Show-Künste unter Beweis und ließ sämtliche Hasen und Eier auf der Bühne verschwinden.