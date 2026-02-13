„Hauptsache, die Ticketpreise wurden erhöht!“

Die Sperre der Schnellbahn wird Wien und Umgebung jedenfalls vor enorme Herausforderungen stellen. Damit ab Herbst kein Öffiverkehrsinfarkt droht, sollen vor allem U-Bahnen, Bims und Busse als Alternative dienen. U1, U2, U4 und U6 sollen in den Spitzenzeiten deutlich verdichtet werden und dadurch in kürzeren Intervallen fahren. Die Wiener Linien und ÖBB hoffen aber auch, dass Pendler dann vermehrt auf Homeoffice setzen, sich andere Routen suchen oder alternative Verkehrsmittel verwenden – wie etwa Fahrräder.