Wieder schlechte Nachrichten für Öffifahrer

Seit März werden in Wien 12,5 Kilometer Straßenbahngleise und 33 Weichen erneuert. Das heißt gleichzeitig aber auch: schlechte Nachrichten für Öffi-Fahrer. Denn die Baustellen kommen nicht ohne lästige Streckensperren und Umleitungen aus.

Die Wiener Linien nutzen die Karwoche und die Osterfeiertage, um Bauarbeiten an der Linie U6 durchzuführen. Sie wird seit Freitagabend bis zum 6. April zweigeteilt geführt. Zwischen den Stationen Währinger Straße-Volksoper und Jägerstraße fährt die braune Linie nicht. Ausweichen lässt sich mit der Straßenbahnlinie 12, sie ist in dichteren Intervallen und auch in den Nächten am Wochenende unterwegs.