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Wieder schlechte Nachrichten für Öffifahrer

Wien
28.03.2026 06:00
Die U6 fährt in den Osterferien nicht durch.
Die U6 fährt in den Osterferien nicht durch.(Bild: Helmer M.)
Porträt von Christoph Engelmaier
Von Christoph Engelmaier

Die vielen Baustellen und Einschränkungen bei den Wiener Öffis haben es in sich. Davon betroffen sind diesmal U-Bahn, Bim und eine viel frequentierte Buslinie.

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Seit März werden in Wien 12,5 Kilometer Straßenbahngleise und 33 Weichen erneuert. Das heißt gleichzeitig aber auch: schlechte Nachrichten für Öffi-Fahrer. Denn die Baustellen kommen nicht ohne lästige Streckensperren und Umleitungen aus.

  • Die Wiener Linien nutzen die Karwoche und die Osterfeiertage, um Bauarbeiten an der Linie U6 durchzuführen. Sie wird seit Freitagabend bis zum 6. April zweigeteilt geführt. Zwischen den Stationen Währinger Straße-Volksoper und Jägerstraße fährt die braune Linie nicht. Ausweichen lässt sich mit der Straßenbahnlinie 12, sie ist in dichteren Intervallen und auch in den Nächten am Wochenende unterwegs.
  • Die Buslinie 13A wird in den Osterferien verkürzt und fährt nur bis zur Neubaugasse.
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  • Einschränkungen gibt es auch bei den Bimlinien 6 und 46. Die Linie 6 kann wegen der Gleisbauarbeiten auf der Quellenstraße nicht fahren, sie ist noch bis Mitte April eingestellt. Die Linie 46 wird von Joachimsthalerplatz kommend ab Thaliastraße zur U6-Station Josefstädter Straße umgeleitet. Der Abschnitt von Thaliastraße bis Ring, Volkstheater wird derzeit nicht befahren. 
  • Ebenfalls betroffen ist die Simmeringer Hauptstraße und zwar die Straßenbahn-Linien 11 und 71. Diese werden von Montag bis Freitag ab 22.30 Uhr kurzgeführt. 
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