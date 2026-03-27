Notfall zeigte Verwundbarkeit von Wiens Öffi-Netz

Ausweichen ja, aber wohin bei U-Bahn-Ausfall?

Wäre der Notfall 48 Stunden später passiert, wären die Folgen für die Netz-Verbindung noch gravierender gewesen: Von Freitagabend, 22 Uhr, bis zum Dienstag nach Ostern, 4 Uhr morgens, ist die U6 zwischen Jägerstraße und Volksoper gesperrt. Ohne U6 und ohne U4 wäre Wiens Netz quasi in zwei Hälften geteilt, die man nur mit großer Mühe überwinden könnte. Nicht umsonst empfehlen die Wiener Linien für die Karwoche vor allem: „Bitte weichen Sie auf die Linie U4 aus.“