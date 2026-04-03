Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Sager schlägt Wellen

Staatssekretärin: „Jackerl anziehen statt heizen“

Innenpolitik
03.04.2026 10:46
Porträt von Michaela Braune
Von Michaela Braune

Österreich ächzt immer noch unter der Teuerung, die Folgen des Iran-Krieges spüren wir nicht nur unter der Zapfsäule. ÖVP-Staatssekretärin Elisabeth Zehetner appelliert nun rund um das Inkrafttreten der Spritpreisbremse auch an die Eigenverantwortung. Doch das könnte so manchem, der mit den steigenden Kosten zu kämpfen hat, sauer aufstoßen. 

0 Kommentare

Am 2. April griff die von der Regierung mit den Stimmen der Grünen verabschiedete Spritpreisbremse, bislang hat man an den Zapfsäulen aber nur einen leichten Rückgang der Preise gemerkt. Engpässe bei der Treibstoffversorgung sind weiterhin nicht zu erwarten, nun setzt die Regierung auf Eigenverantwortung. 

„Ein Grad runterdrehen – sechs Prozent weniger Gasverbrauch“
Dies betonte auch ÖVP-Staatssekretärin Elisabeth Zehetner im Interview mit der Wiener Gratiszeitung „Heute“. Sie appellierte an die Autofahrer, den Fuß vom Gas zu nehmen „und auf entsprechenden Reifendruck zu achten“: „Freiwilliges Tempo 100 statt 130 auf der Autobahn verbraucht 25 Prozent weniger Sprit. Das spürt man im Geldbörsel.“

Lesen Sie auch:
Analysiert für die „Krone“: Innenpolitik-Experte Claus Pándi
„Krone“-Kommentar
Mutige Prophezeiung in Zeiten des Golfkriegs
03.04.2026
Senkung verzögert
Diese Haken hat die neue Spritpreisbremse
02.04.2026
Krone Plus Logo
Kanzler im Interview
„Kickls Freunde lösten unsere Energiekrisen aus“
02.04.2026
ÖVP-Staatssekretärin Elisabeth Zehetner appelliert nun rund um das Inkrafttreten der ...
ÖVP-Staatssekretärin Elisabeth Zehetner appelliert nun rund um das Inkrafttreten der Spritpreisbremse auch an die Eigenverantwortung der Österreicherinnen und Österreicher.(Bild: APA/MAX SLOVENCIK)

Auch was die Heizkosten angeht, müssten die Menschen bei sich selbst ansetzen: „Es ist nicht nur die Regierung, die hier was tun kann. Wir hatten zwar jetzt wieder einen Kälteeinbruch, aber ein Grad weniger und vielleicht ein dünnes Jackerl zu Hause anziehen, bedeutet, dass sich sechs Prozent des Gasbedarfs einspare.“

Stocker: „Preiserhöhung hat Lenkungseffekt“
Auch Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) hatte im „Krone“-Interview, wenn auch deutlich dezenter, die Eigenverantwortung der Österreicher nicht außer Acht gelassen: „Jede Preiserhöhung hat von sich aus natürlich einen Lenkungseffekt, weil jeder bei höheren Preisen natürlich für sich entscheidet, ob er sein Verhalten ändert. Daher ist alles, was freiwillig für das Energiesparen getan werden kann, sicher gut und richtig.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Innenpolitik
03.04.2026 10:46
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
ÖVP
Regierung
Loading

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Im deutschen Saarbrücken ist ein junger Mann (22) durch Polizeischüsse verletzt worden und ...
Auf Beamte zugefahren
Deutscher (22) durch Schüsse der Polizei getötet
Ein solches US-Kampfflugzeug des Typs F-15E hat der Iran am Freitag abgeschossen.
Trump in Erklärungsnot
Zwei US-Jets abgestürzt: Was wir bisher wissen
Sängerin Melanie „Mel B“ Brown (Archivbild) hat einer Wiedervereinigung der Spice Girls eine ...
Spice-Girls-Doku?
Mel B: „Haben alle irgendwann darüber nachgedacht“
In Slowenien ist das Tanken tendenziell noch günstiger als in Österreich. (Symbolbild)
Urlauber, aufgepasst:
Bei diesen Nachbarn ist das Tanken noch billiger
Wer spricht wohl am liebsten über Gendern und „Wokeness“? Eine parlamentarische Anfrage ...
Überraschende Zahlen
Diese Partei macht Gendern am häufigsten zum Thema

Gelesen

Kommentiert
Burgenland
Spritpreisbremse ist nach nur 24 Stunden verpufft
105.058 mal gelesen
Den Donnerstag nutzten die Österreicher, um den Tank nach Inkrafttreten der Spritpreisbremse bis ...
Steiermark
Geboren mit 372 Gramm: Hoffnung für Baby Selina
91.048 mal gelesen
Krone Plus Logo
Die junge Zwillingsmama mit ihrer kleinen Selena 
Salzburg
Auf dieses Material fährt Kristoffersen jetzt ab
88.615 mal gelesen
Frisch aus dem Shop: Der Wahl-Salzburger mit seinem italienischen Gravelbike.
Innenpolitik
Spritpreise: Marterbauer will Übergewinnsteuer
1611 mal kommentiert
Österreichs Finanzminister Markus Marterbauer
Außenpolitik
Sprengstoff! Orbán beruft Verteidigungsrat ein
1358 mal kommentiert
Orbán bangt um seinen Platz an der Regierungsspitze.
Innenpolitik
Forderungen nach einem Tempolimit werden lauter
1307 mal kommentiert
Seit dem Krieg im Iran sind die Spritpreise weltweit gestiegen. Österreichs ...
Mehr Innenpolitik
Rettungsaktion im Iran
Militärkrimi: US-Soldat schwer verletzt in Kuwait
Steigende Spritpreise
Forderungen nach einem Tempolimit werden lauter
Krone Plus Logo
Jackerl-Sager & Co.
Das ist Österreichs frechste Staatssekretärin
Mitten im Wahlkampf
Sprengstoff! Orbán beruft Verteidigungsrat ein
Hoffnung Impfgegner
Neuer Anlauf für ein gelbes Experiment im Land
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf