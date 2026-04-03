Staatssekretärin: „Jackerl anziehen statt heizen“

Stocker: „Preiserhöhung hat Lenkungseffekt“

Auch Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) hatte im „Krone“-Interview, wenn auch deutlich dezenter, die Eigenverantwortung der Österreicher nicht außer Acht gelassen: „Jede Preiserhöhung hat von sich aus natürlich einen Lenkungseffekt, weil jeder bei höheren Preisen natürlich für sich entscheidet, ob er sein Verhalten ändert. Daher ist alles, was freiwillig für das Energiesparen getan werden kann, sicher gut und richtig.“