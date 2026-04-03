Mutige Prophezeiung in Zeiten des Golfkriegs

Das werden nur wenige gewusst haben: Österreich leistet sich eine Staatssekretärin für Energie. In Zeiten eines Krieges in der Golfregion gar nicht so falsch, möchte man glauben. Die Staatssekretärin heißt Elisabeth Zehetner-Piewald, studierte Sprachen und Kulturen und schloss laut Wikipedia ihr Studium mit einer Diplomarbeit über „die tunesische Sprachpolitik unter der Herrschaft von Präsident Bourguiba“ ab. Danach arbeitete sie 20 Jahre in der Wirtschaftskammer. Kanzler Stocker holte sie vor auch schon wieder einem Jahr dort raus und in sein Team, um Wirtschaftsminister Hattmannsdorfer zur Hand gehen zu können.