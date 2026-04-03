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Wusch 12 Menschen Füße

Wiener Erzbischof: „Nicht bequem sitzen bleiben“

Wien
03.04.2026 10:18
Der Wiener Erzbischof Josef Grünwidl wusch am Gründonnerstag zwölf Menschen die Füße.
Der Wiener Erzbischof Josef Grünwidl wusch am Gründonnerstag zwölf Menschen die Füße.(Bild: Erzdiözese Wien/Stephan Schönlaub)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Am Gründonnerstag hat es der Wiener Erzbischof Josef Grünwidl dem Papst gleichgetan und zwölf Kirchenbesuchern die Füße gewaschen – darunter ein schwerkranker Mann, ein Geflüchteter aus dem Irak und eine Mutter mit ihren zwei Kindern.

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Zur Feier im Wiener Stephansdom kamen Tausende Menschen, teilte die Erzdiözese Wien mit. „Zum Zeichen, dass Jesus den Menschen gedient hat“, habe Erzbischof Grünwidl bei der Feier zwölf verschiedenen Personen die Füße gewaschen. Diese würden stellvertretend für alle Menschen stehen, erklärte Grünwidl. „Uns alle will der Herr rein machen für das Osterfest.“

Man solle nicht „bequem sitzen bleiben, sondern zu den Menschen hingehen, um ihnen nahe zu sein“, sagte Grünwidl bei seiner Predigt. Das habe auch Jesus gemacht, meinte der Bischof. „Das Evangelium von der Fußwaschung hat es uns gezeigt: Zunächst heißt es: Jesus stand auf. Er bleibt nicht sitzen.“

Nächstenliebe beginnt „ganz unten“
Der Erzbischof betonte, wie wichtig Nächstenliebe sei. „Die Fußwaschung zeigt uns, dass Nächstenliebe immer ganz unten bei den Füßen beginnt, im Schmutz, im Elend und in der Not der Welt“, sagte Grünwidl.

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Bei der Heiligen Kommunion gehe es um „reale Begegnung, um wirkliche Kommunikation und Gemeinschaft mit Jesus Christus und untereinander“, betonte Grünwidl die Wichtigkeit eines Miteinanders.

Am Gründonnerstag hatte auch Papst Leo XIV. bei der Messe in seiner römischen Bischofskirche im Lateran zwölf Priestern die Füße gewaschen. 

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