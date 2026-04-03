Stützpunkt Stinatz zeigt vor, wie es laufen soll

Tagesbetreuung täglich von 8 bis 18 Uhr

Am Stützpunkt in Stinatz wird schnell klar, wie es künftig laufen soll: Es wird gelacht, daneben konzentriert gespielt. Bewegung, Gespräche und gemeinsames Tun sind unser Alltag, gibt Stützpunktleiter Thomas Gruschka einen Einblick. Und: „Der Spaß kommt dabei nicht zu kurz.“ Die Tagesbetreuung ist wochentags von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Bis zu 17 Plätze gibt es. Wer will, kann auch halbtags kommen oder das Angebot testen.