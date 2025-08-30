Pflegestützpunkt hat nur einen Bewohner

Lieber daheim bleiben?

Er finde es schade, dass nicht mehr Menschen das Angebot annehmen, meint Grandits. An Werbung habe es jedenfalls nicht gemangelt: „Wir haben einen Info-Abend abgehalten und Aussendungen verschickt, aber leider hat es bisher nichts gebracht“, so der Ortschef. In den ersten Monaten hätte überhaupt niemand dort gewohnt. Dabei habe die Gemeinde durchaus viele ältere Menschen. Viele würden aber es offenbar bevorzugen, möglichst lange Zuhause zu bleiben, so Grandits.