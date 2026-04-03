Hundekot auf Wegen und in Parks als Ärgernis

Die zuständige Stadträtin Sandra Wassermann macht einmal mehr klar: „Wir haben die Wege mit genügend Gassimaten und Mülleimern versorgt. Wir stehen dafür, dass Hundebesitzer und Bürger sich wohlfühlen – gerade im Frühling, wenn vermehrt spaziert wird. Sollte es noch einen Gassimat-Bedarf geben, können wir nachrüsten.“