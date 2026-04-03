Hundekot auf Wegen und in Parks als Ärgernis

Mit dem Frühling zieht es viele Menschen ins Freie. Doch ein Problem bleibt: Hundekot auf Gehwegen sorgt aktuell in Klagenfurt für Ärger, Beschwerden und unnötige Verschmutzung.
Auf Fuß- und Radwegen entlang der Glan klagen „Krone“-Leser aktuell vermehrt über das „Gackerl, das nicht ins Sackerl“ findet. Gerade im Frühling, wenn mehr Menschen draußen unterwegs sind, fällt das Problem auf.
Auch hygienisches Risiko
Verschmutzte Wege sind nicht nur unansehnlich, sie stellen auch ein hygienisches Risiko dar, wenn der Kot etwa über das Schuhwerk bis in die Wohnhäuser gelangt. Vor allem auf stark frequentierten Strecken und in Parks häufen sich die Beschwerden.
Die zuständige Stadträtin Sandra Wassermann macht einmal mehr klar: „Wir haben die Wege mit genügend Gassimaten und Mülleimern versorgt. Wir stehen dafür, dass Hundebesitzer und Bürger sich wohlfühlen – gerade im Frühling, wenn vermehrt spaziert wird. Sollte es noch einen Gassimat-Bedarf geben, können wir nachrüsten.“
Sofern alle Hundebesitzer aber etwas aufmerksamer unterwegs sind, wären zusätzliche Mistkübel kaum notwendig. Das würde auch Kosten sparen – und zum Wohlfühlfaktor aller beitragen.
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