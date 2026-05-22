Am Wörthersee wird wieder spektakulär gebaggert

Das ganze Wochenende am Beachvolleyball-Platz

Am Samstag steht die Gruppenphase auf dem Programm: In insgesamt vier Gruppen mit jeweils vier Teams tritt das erste gegen das vierte sowie das zweite gegen das drittgesetzte Team in der Gruppe an. Anschließend wird in spannenden Duellen um die weitere Teilnahme am Turnier gekämpft. Ein weiteres Highlight wartet am Sonntag und Montag auf die Besucher.