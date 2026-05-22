Am Wörthersee wird wieder spektakulär gebaggert

Beachvolleyball ist zurück: Beim „Hitschies MASTERS Pörtschach powered by Kelag“ treffen sportliche Höchstleistungen, Sommerstimmung und spektakuläre Showeinlagen aufeinander.
„Wir haben Beachvolleyball wieder zurück an den Wörthersee gebracht und sind voll motiviert. Die Arena ist europaweit vorzeigbar – wir geben für die Sportler und die Besucher unser Bestes. Am Wochenende wird es eine tolle Stimmung geben“, verspricht Turnierveranstalter Marcus Mitzner.
Beeindruckende Manöver und harte Smashes
Beim „Hitschies MASTERS Pörtschach powered by Kelag“ ist die beliebte Sportart wieder zurück – und das mit voller Wucht. Schon am Freitag herrschte in der Arena beste Stimmung: Die Zuschauer feuerten lautstark ihre Stars an, während sich die Top-Athletinnen und -Athleten spektakuläre Ballwechsel im Sand lieferten. Was einst Tausende Fans nach Kärnten lockte, knüpft nun in Pörtschach wieder an glorreiche Beachvolleyball-Zeiten am Wörthersee an.
Auf dem Court wird um jeden Punkt gekämpft, spektakuläre Hechtbagger und harte Smashes sorgen für Begeisterung auf den Zuschauer-Rängen. Während auf dem Sand um Siege gekämpft wird, sorgt in den kurzen Matchpausen mitreißende Musik für echtes Sommerfeeling.
Das ganze Wochenende am Beachvolleyball-Platz
Am Samstag steht die Gruppenphase auf dem Programm: In insgesamt vier Gruppen mit jeweils vier Teams tritt das erste gegen das vierte sowie das zweite gegen das drittgesetzte Team in der Gruppe an. Anschließend wird in spannenden Duellen um die weitere Teilnahme am Turnier gekämpft. Ein weiteres Highlight wartet am Sonntag und Montag auf die Besucher.
Die Matchbälle für die Semifinal- und Finalspiele werden spektakulär aus der Luft geliefert. Zwei Fallschirmspringer des Heeressportvereins fliegen die Bälle per Punktlandung direkt auf den Court in Pörtschach ein. Der Beachvolleyballplatz öffnet um 9 Uhr seine Tore – vorbeikommen, mitfiebern und sportliche Highlights in Urlaubsstimmung genießen!
Ein guter Freund von mir spielt mit – da muss ich ihn natürlich unterstützen. Bis Montag bin ich jeden Tag hier in Pörtschach am Court – da wird bestimmt beste Partystimmung sein.
Laurin Iling
Bild: Christian Krall
Es ist richtig aufregend – vor allem, wenn das eigene Kind mitspielt. Für mich bedeutet der Sport Sommer, Freiheit, Lebensfreude – einfach ganz was Tolles. Es ist wunderschön hier.
Sabine Holzner
Bild: Christian Krall
Ich bin mit meiner Freundin am Wörthersee auf Urlaub, wir haben die Mega-Musik gehört und direkt vorbeigeschaut. Kärnten ist wie meine zweite Heimat – die Stimmung ist unglaublich.
Marco Lachnit
Bild: Christian Krall
Beachvolleyball und der Wörthersee sind wie Butter und Nutella – es gehört einfach zusammen. Ich kann nur an alle appellieren: Herkommen und die supertolle Stimmung miterleben!
Beate Sommer
Bild: Christian Krall
Ich hab Beachvolleyball richtig vermisst. Es ist super, dass es wieder hier in Kärnten ist. Früher war ich einige Male zuschauen. Hobbymäßig steh ich auch manchmal am Sand – es macht richtig Spaß.
Emilian Tolmaier
Bild: Christian Krall
Wir sind aus Wien angereist. In meiner Jugend war ich beim Grand Slam öfter zuschauen. Früher hab ich ab und zu selbst gespielt, momentan mach ich eine Pause.
Verena Wieger
Bild: Christian Krall
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