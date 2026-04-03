Der zweite Kärntner Komponist greift nach dem Emmy

Der in Los Angeles lebende St. Veiter Film-Komponist Adam Lukas hat den begehrtesten Fernseh-Award Emmy 2021 gewonnen, jetzt hat sein Bruder Tommy gute Chancen.
Der Emmy Award ist der begehrteste Fernsehpreis der Welt. Der St. Veiter Film-Komponist Adam Lukas, der seit 2019 in Los Angeles lebt, hat die Trophäe 2021 mit der Musik zu „Primates“ in der Kategorie „Outstanding Music Composition“ geholt. Jetzt greift sein Bruder Thomas Obernosterer, als Tommy Lukas bekannt, danach.
Tommy zog vor zwei Jahren auch in die Hollywood-Filmstadt und arbeitet an vielen Projekten. Im Vorjahr folgte er seinem Bruder, der sich selbstständig machte, bei Oscar-Gewinner Hans Zimmer nach.
Tommy hat bei einem Film über den Stanley-Cup in der weltbesten Eishockeyliga NHL die Filmmusik geschrieben. Insgesamt gibt es fünf Nominierungen, „allein das zählt enorm“, sagt Mama Dagmar Obernosterer, die auch Komponistin ist. Ende Mai ist die Verleihung in New York, Tommy fliegt selbst hin.
Sein Bruder erinnert sich noch an seinen Sieg. „Ich bin in der Corona-Zeit ausgezeichnet worden. Es waren keine Gäste dabei.“ Jetzt geht es ihm in Los Angeles auch als Selbständiger gut: „Ich habe für drei Filme die Musik geschrieben. Für den neuen Streifen des österreichischen Oscar-Preisträgers Stefan Ruzowitzky, dazu den Bollywood-Spionage-Thriller ,Dhurandhar‘. Die indischen Filmer setzen gleich viel Geld wie Hollywood um. Der zweite Teil hat vier Stunden gedauert. Dafür habe ich ganze zwei Monate komponiert.“
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.