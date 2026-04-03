Der zweite Kärntner Komponist greift nach dem Emmy

Sein Bruder erinnert sich noch an seinen Sieg. „Ich bin in der Corona-Zeit ausgezeichnet worden. Es waren keine Gäste dabei.“ Jetzt geht es ihm in Los Angeles auch als Selbständiger gut: „Ich habe für drei Filme die Musik geschrieben. Für den neuen Streifen des österreichischen Oscar-Preisträgers Stefan Ruzowitzky, dazu den Bollywood-Spionage-Thriller ,Dhurandhar‘. Die indischen Filmer setzen gleich viel Geld wie Hollywood um. Der zweite Teil hat vier Stunden gedauert. Dafür habe ich ganze zwei Monate komponiert.“