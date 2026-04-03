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Der zweite Kärntner Komponist greift nach dem Emmy

Kärnten
03.04.2026 16:00
Der St. Veiter Filmkomponist Tommy Obernosterer könnte heuer in New York den Emmy-Award ...
Der St. Veiter Filmkomponist Tommy Obernosterer könnte heuer in New York den Emmy-Award gewinnen.(Bild: Dagmar Obernosterer)
Porträt von Christian Tragner
Von Christian Tragner

Der in Los Angeles lebende St. Veiter Film-Komponist Adam Lukas hat den begehrtesten Fernseh-Award Emmy 2021 gewonnen, jetzt hat sein Bruder Tommy gute Chancen.

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Der Emmy Award ist der begehrteste Fernsehpreis der Welt. Der St. Veiter Film-Komponist Adam Lukas, der seit 2019 in Los Angeles lebt, hat die Trophäe 2021 mit der Musik zu „Primates“ in der Kategorie „Outstanding Music Composition“ geholt. Jetzt greift sein Bruder Thomas Obernosterer, als Tommy Lukas bekannt, danach.

Tommy zog vor zwei Jahren auch in die Hollywood-Filmstadt und arbeitet an vielen Projekten. Im Vorjahr folgte er seinem Bruder, der sich selbstständig machte, bei Oscar-Gewinner Hans Zimmer nach.

St.-Veiter-Treff in Hollywood: Adam Lukas (r) mit Bruder Tommy (l) und Mama Dagmar bei Starkoch ...
St.-Veiter-Treff in Hollywood: Adam Lukas (r) mit Bruder Tommy (l) und Mama Dagmar bei Starkoch Wolfgang Puck(Bild: Adam Lukas)

Tommy hat bei einem Film über den Stanley-Cup in der weltbesten Eishockeyliga NHL die Filmmusik geschrieben. Insgesamt gibt es fünf Nominierungen, „allein das zählt enorm“, sagt Mama Dagmar Obernosterer, die auch Komponistin ist. Ende Mai ist die Verleihung in New York, Tommy fliegt selbst hin.

Toomy Obernosterer bei einem Auftritt in Las Vegas
Toomy Obernosterer bei einem Auftritt in Las Vegas(Bild: Dagmar Obernosterer)

Sein Bruder erinnert sich noch an seinen Sieg. „Ich bin in der Corona-Zeit ausgezeichnet worden. Es waren keine Gäste dabei.“ Jetzt geht es ihm in Los Angeles auch als Selbständiger gut: „Ich habe für drei Filme die Musik geschrieben. Für den neuen Streifen des österreichischen Oscar-Preisträgers Stefan Ruzowitzky, dazu den Bollywood-Spionage-Thriller ,Dhurandhar‘. Die indischen Filmer setzen gleich viel Geld wie Hollywood um. Der zweite Teil hat vier Stunden gedauert. Dafür habe ich ganze zwei Monate komponiert.“ 

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