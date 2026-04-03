Kommt nach Abfuhr abgespecktes Hotelprojekt?

Nach der Ortsbefragung in Viehhofen zur touristischen Zukunft war auch das Votum der Gemeindevertretung mit sechs zu drei Stimmen gegen das Appartement-Hotel deutlich. Jetzt könnte ein abgespecktes Projekt kommen.
Debatten waren bei der Sitzung der Gemeindevertretung Viehhofen am Mittwochabend vorprogrammiert. Die politischen Vertreter stimmten über die Widmung jenes Grundstückes ab, wo ein Investor mit einem Großprojekt für Appartements anklopft. Es geht um zwei Grundstücke. Für Bauteil A (mit derzeit leer stehendem Gebäude) gibt es schon eine Widmung. Bauteil B mit grüner Wiese stand noch zur Diskussion.
Zur Erinnerung: Die Bürger konnten zuletzt in einer Ortsbefragung abstimmen, wie sie die touristische Zukunft der Gemeinde sehen. 80 Prozent der Einheimischen wollen, dass die Neuerrichtung von Appartementhäusern verhindert wird. Mehr als 90 Prozent forderten außerdem eine strengere Prüfung touristischer Projekte.
Bindend war dieses Ergebnis nicht. Die deutliche Mehrheit der Gemeindevertreter orientierte sich aber daran. Die ÖVP stimmte am Mittwoch geschlossen gegen das Großprojekt. Zwei Mandatare der FPÖ und eine freie Abgeordnete sind weiterhin dafür. „Es wundert mich schon, dass es immer noch Ja-Stimmen gibt“, so Bürgermeisterin Caroline Supersberger (ÖVP), generell aber froh, dass das Votum mit sechs zu drei Stimmen eindeutig war.
Das heißt jetzt konkret: Für den zweiten Bereich gibt es keine erforderliche Kennzeichnung. Das Investoren-Projekt mit bis zu 400 Betten ist damit vom Tisch.
Ob jetzt ein abgespecktes Hotel-Projekt umgesetzt wird, ist derzeit noch völlig offen. Supersberger: „Das kommt jetzt ganz auf den Antragsteller an. Wir haben dazu noch keine Signale bekommen.“ Auf „Krone“-Anfrage wollte sich der Bauträger zu der neuen Entwicklung nicht äußern.
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