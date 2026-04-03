Kommt nach Abfuhr abgespecktes Hotelprojekt?

Bindend war dieses Ergebnis nicht. Die deutliche Mehrheit der Gemeindevertreter orientierte sich aber daran. Die ÖVP stimmte am Mittwoch geschlossen gegen das Großprojekt. Zwei Mandatare der FPÖ und eine freie Abgeordnete sind weiterhin dafür. „Es wundert mich schon, dass es immer noch Ja-Stimmen gibt“, so Bürgermeisterin Caroline Supersberger (ÖVP), generell aber froh, dass das Votum mit sechs zu drei Stimmen eindeutig war.