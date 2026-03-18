80 Prozent dagegen! Viehhofen lehnt neues Hotel ab

Das Ergebnis der Ortsumfrage zur touristischen Zukunft in Viehhofen ist da: Und es ergibt ein klares Bild. Die überwiegende Mehrheit lehnt eine weitere Verbauung ab. 80 Prozent der Viehhofener wollen, dass die Neuerrichtung von Appartementhäusern verhindert wird.
Eine Woche lang waren die Bürger dazu eingeladen, aufs Gemeindeamt zu kommen und die touristische Zukunft von Viehhofen mitzubestimmen. Die Beteiligung lag bei knapp 60 Prozent. Mehr als 90 Prozent wollen, dass touristische Projekte strenger geprüft werden.
Ein weiterer Ausverkauf der Heimat wird im Ort mehr als kritisch gesehen. 80 Prozent, das sind 232 Stimmen, sind gegen neue Appartementhäuser oder -hotels.
Jetzt ist die Gemeindevertretung am Zug. Das Ergebnis ist nicht bindend. Bürgermeisterin Caroline Supersberger (ÖVP) geht aber davon aus, dass das Votum der Viehhofener entscheidend sein wird.
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