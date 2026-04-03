Duell als grüne Tradition, oder: Eine Kampfansage!

Die Tiroler Landtagswahl 2027 wirft bereits ihre Schatten voraus – auch bei den Grünen. Der Schwazer Hermann Weratschnig will es noch einmal wissen. Er fordert Landessprecher Gebi Mair zum Duell um die Vorherrschaft – er schließt auch eine FPÖ-Zusammenarbeit nicht aus.
Auf den ersten Blick eine relativ unspektakuläre Meldung, die die Tiroler Grünen am Donnerstag kurz vor 9 Uhr per Aussendung an die Medien verschickten. Kategorie „harmlos“ sozusagen. Titel: „Grüne Spitzenkandidatur: Kandidaten stehen fest“. Passend zur Partei wurde das am Gründonnerstag bekannt gemacht.
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.