Arbeitslosigkeit hat das weite Land im Würgegriff

Die totale Flaute am Arbeitsmarkt erreicht Niederösterreich zeitverzögert – vor allem im Handel und in der Industrie gehen Jobs verloren. Hohe Produktionskosten und eine überbordende Bürokratie gelten als mögliche Ursachen.
Die globalen Krisen schlagen auch auf Niederösterreichs Wirtschaft durch – wenn auch mit zeitlicher Verzögerung. Denn während in fast allen anderen Bundesländern die Talsohle am Arbeitsmarkt durchschritten scheint, ist das weite Land Anfang April dort erst voll angekommen.
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