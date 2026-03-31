Minister Marterbauer, der Grabräuber der Nation

Das Einzige, das mir mein Großvater vererbte, nachdem der Krebs ihn besiegt hatte, waren Erinnerungen.
Mein erstes und letztes Bier habe ich mit ihm getrunken. Eine fragliche Erziehungsmethode, denn ich war ein Kind, das unbedingt von dem kosten wollte, was die Erwachsenen so lustig macht. Für den Volksschüler von damals eine Ekelbrühe. Bis heute bekomme ich keinen Schluck runter.
Schwimmen hat er mir beigebracht. Im Griechenland-Urlaub, sehr geduldig, denn meine Arme und Beine flatterten im Meer wie die von aufblasbaren Lufttänzern. Jubel bei den ersten erfolgreichen Zügen, bis ich es neben ihm die paar Meter zur Steininsel und zurück geschafft habe.
Daheim steht noch ein Foto, es vergilbt leider schon, auf dem mich mein Opa in den Himmel hebt.
Trinken, schwimmen, fliegen. Nicht die schlechtesten Erinnerungen.
Herr Finanzminister Marterbauer, Sie sehen, die Erbschaftssteuer ist nicht mein Bier. Da gab es keine Millionen zu holen. Trotzdem macht mich Ihr Auftritt in einer linken Sendung rasend. Da sagten Sie zum Thema: „Ich nehme alles, was ich bekomme!“ Gelächter und Geklatsche.
Für mich sind Sie der Grabräuber der Nation. Menschen das oft versteuerte Vermächtnis aus den kalten Händen reißen als sozialdemokratische Finanzstrategie. Bei Ihnen muss sogar der Tod zum Finanzamt. Geld oder Leben!
Herr Marterbauer, ich bin mir sicher: Könnten Sie die Erinnerungen an meinen Großvater besteuern, Sie würden es tun.
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