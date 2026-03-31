OMV schafft mit Abu-Dhabi-Konzern Chemie-Riesen

Management steht bereits fest

Das Management der Borouge International steht bereits fest: CEO ist der bisherige Nova-Chemicals-Chef Roger Kearns, während Borealis-Chef Stefan Doboczky als Chief Commercial Officer (CCO) fungiert. Hasan Karam agiert als Chief Operating Officer (COO), der aktuelle Borealis-Finanzchef Daniel Turnheim übernimmt interimistisch die Position des CFO. Im paritätisch besetzten Aufsichtsrat unter dem Vorsitz von ADNOC-Chef Sultan Ahmed Al Jaber sitzen seitens der OMV unter anderem Konzernchef Alfred Stern und Finanzvorstand Reinhard Florey. Ebenfalls von österreichischer Seite in das Gremium entsandt wurden ÖBAG-Vorständin Edith Hlawati und der Präsident der Industriellenvereinigung (IV), Georg Knill.

Für die OMV-Aktionäre bringt der Deal angepasste Ausschüttungen mit sich: Grundsätzlich sollen künftig 50 Prozent der der OMV zurechenbaren Dividenden der Borouge International sowie zusätzlich 20 bis 30 Prozent des operativen OMV-Cashflows ausgeschüttet werden. Allerdings wurde für das Jahr 2026 zuletzt eine Halbierung der Ausschüttung der neuen Dachgesellschaft an die OMV auf 250 Mio. US-Dollar (217 Mio. Euro) vereinbart, was die OMV-Dividende um rund 0,6 bis 0,7 Euro je Aktie schmälern wird. Neben dem globalen Hauptsitz in Wien wird der Standort Österreich auch durch Ausbauten gestärkt: Die Borealis betreibt in Schwechat einen wichtigen Polyolefin-Produktionsstandort, der derzeit für über 100 Mio. Euro ausgebaut wird, um die Versorgung in Österreich und in Exportmärkten abzusichern.