Die OMV, der stumme Riese

Ja, natürlich sollten wir. Nur leider, die OMV hat seit Längerem ihre Stimme in der Öffentlichkeit verloren. Statt spannende neue Entwicklungen kundzutun, spielt man Auster. Nur ja nichts verraten, was bei der OMV los ist, egal ob es um neue Posten oder Projekte geht, alles soll heimlich ausgedealt werden.