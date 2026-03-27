Die OMV, der stumme Riese

Eigentlich sollte es ein Anlass zum Jubeln sein: Die OMV, Österreichs größtes Unternehmen, wird mit Investoren aus dem arabischen Raum gemeinsam einen neuen Weltkonzern bilden. Sollten wir da nicht stolz drauf sein?
Ja, natürlich sollten wir. Nur leider, die OMV hat seit Längerem ihre Stimme in der Öffentlichkeit verloren. Statt spannende neue Entwicklungen kundzutun, spielt man Auster. Nur ja nichts verraten, was bei der OMV los ist, egal ob es um neue Posten oder Projekte geht, alles soll heimlich ausgedealt werden.
Statt größter Transparenz, wie es sich für das größte Unternehmen gehören würde, versteckt man sich. Wie ein Schüler, der seine Hausaufgaben nicht gemacht hat. Die große OMV macht sich in der Öffentlichkeit ganz, ganz klein. Hat man Angst vor schlechten Noten? Das grenzt an Autismus!
Dabei ist der Deal mit den Arabern ein spektakulärer Schritt in einer Phase, wo die Ölindustrie die Welt entscheidend prägt. Konzerne wie Shell, BP, Total etc. haben nach einer „Grün-Phase“ zur Realität zurückgefunden: Nachhaltigkeit und erneuerbare Energie sind gut und wichtig, aber die Internationale Energieagentur hat auch festgestellt, dass der Ölverbrauch bis 2050 um weitere 20 Prozent steigen wird.
Traut sich das niemand von der OMV zu sagen? Das ist ein tolles Unternehmen, das Richtung Zukunft forscht und investiert – aber rechtfertigt das so ein Verhalten als stummer Riese?
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.