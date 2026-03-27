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„Krone“-Kommentar

Die OMV, der stumme Riese

Kolumnen
27.03.2026 06:00
Bilanziert für die „Krone“: Wirtschaftschef Georg Wailand
Bilanziert für die „Krone“: Wirtschaftschef Georg Wailand(Bild: Krone KREATIV/Reinhard Holl)
Porträt von Georg Wailand
Von Georg Wailand
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Eigentlich sollte es ein Anlass zum Jubeln sein: Die OMV, Österreichs größtes Unternehmen, wird mit Investoren aus dem arabischen Raum gemeinsam einen neuen Weltkonzern bilden. Sollten wir da nicht stolz drauf sein?

Ja, natürlich sollten wir. Nur leider, die OMV hat seit Längerem ihre Stimme in der Öffentlichkeit verloren. Statt spannende neue Entwicklungen kundzutun, spielt man Auster. Nur ja nichts verraten, was bei der OMV los ist, egal ob es um neue Posten oder Projekte geht, alles soll heimlich ausgedealt werden.

Statt größter Transparenz, wie es sich für das größte Unternehmen gehören würde, versteckt man sich. Wie ein Schüler, der seine Hausaufgaben nicht gemacht hat. Die große OMV macht sich in der Öffentlichkeit ganz, ganz klein. Hat man Angst vor schlechten Noten? Das grenzt an Autismus!

Dabei ist der Deal mit den Arabern ein spektakulärer Schritt in einer Phase, wo die Ölindustrie die Welt entscheidend prägt. Konzerne wie Shell, BP, Total etc. haben nach einer „Grün-Phase“ zur Realität zurückgefunden: Nachhaltigkeit und erneuerbare Energie sind gut und wichtig, aber die Internationale Energieagentur hat auch festgestellt, dass der Ölverbrauch bis 2050 um weitere 20 Prozent steigen wird.

Traut sich das niemand von der OMV zu sagen? Das ist ein tolles Unternehmen, das Richtung Zukunft forscht und investiert – aber rechtfertigt das so ein Verhalten als stummer Riese?

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