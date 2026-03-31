Israel will Pufferzone im Südlibanon einrichten

UNHCR: 200.000 suchen in Syrien Schutz vor Gewalt im Libanon

Seit Beginn der neuen israelischen Offensive im Libanon Anfang März haben mehr als 200.000 Menschen das Land Richtung Syrien verlassen. Knapp 180.000 sind Syrer, die vor Gewalt in ihrem Heimatland in den Libanon geflüchtet waren, wie das UN-Flüchtlingshochkommissariat UNHCR in Genf berichtete. Auch 28.000 Libanesen, die durch die Angriffe aus dem Süden des Landes geflohen sind, hätten die Grenze auf der Suche nach mehr Sicherheit überquert. „Sie kommen erschöpft, traumatisiert und mit nur wenigen Habseligkeiten an“, sagte Aseer Al-Madaien, amtierende UNHCR-Vertreterin in Syrien.