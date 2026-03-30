„Unbekannte“ Explosion
Libanon: Zwei weitere UNO-Soldaten getötet
Die UNO-Blauhelmsoldaten im Libanon geraten im derzeit tobenden Krieg zunehmend zwischen die Fronten. Am Montag wurden bei einer Explosion zwei Mitglieder des indonesischen UNIFIL-Kontingents getötet. Bereits tags zuvor war ein weiterer Landsmann tödlich verwundet worden.
Wie die UNO-Friedensmission im Libanon am Montag mitteilte, hatte eine Explosion „unbekannter Ursache“ ihr Fahrzeug zerstört. Ein dritter Blauhelmsoldat sei schwer verletzt worden, ein weiterer habe bei dem Vorfall in der Nähe der Gemeinde Bani Haiyyan ebenfalls Verletzungen erlitten.
Der Libanon wurde Anfang März in den Iran-Krieg hineingezogen. Damals feuerte die vom Iran unterstützte Hisbollah als Reaktion auf die Tötung des obersten iranischen Führers Ayatollah Ali Khamenei Raketen auf Israel ab. In der Folge griff Israel zahlreiche Ziele im Libanon an und schickte Soldaten über die Grenze. Nach Angaben des israelischen Verteidigungsministers Israel Katz will die Armee im Libanon die Kontrolle über das Gebiet bis zum Fluss Litani übernehmen.
UNIFIL-Stellungen bereits mehrmals getroffen
Im Zuge der Kämpfe im Südlibanon wurden UNIFIL-Stellungen UNO-Angaben zufolge bereits mehrmals getroffen. Anfang März waren drei ghanaische Soldaten in einer Grenzstadt durch Schüsse verletzt worden. Die UNIFIL-Mission betonte zum wiederholten Male: „Keiner sollte sterben, der sich für den Frieden einsetzt. Wir erinnern an die dringende Notwendigkeit, dass sich alle Seiten an ihre völkerrechtlichen Verpflichtungen halten und die Sicherheit von UNO-Personal und UNO-Besitz garantieren.“
Die UNIFIL ist seit Jahrzehnten zwischen Israel und dem Süden des Libanon im Einsatz. An der Mission sind auch rund 170 österreichische Soldaten beteiligt.
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