Libanon: Zwei weitere UNO-Soldaten getötet

UNIFIL-Stellungen bereits mehrmals getroffen

Im Zuge der Kämpfe im Südlibanon wurden UNIFIL-Stellungen UNO-Angaben zufolge bereits mehrmals getroffen. Anfang März waren drei ghanaische Soldaten in einer Grenzstadt durch Schüsse verletzt worden. Die UNIFIL-Mission betonte zum wiederholten Male: „Keiner sollte sterben, der sich für den Frieden einsetzt. Wir erinnern an die dringende Notwendigkeit, dass sich alle Seiten an ihre völkerrechtlichen Verpflichtungen halten und die Sicherheit von UNO-Personal und UNO-Besitz garantieren.“