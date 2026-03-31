Reha St. Veit bleibt in Salzburger Hand

Reha kommen unter Humanocare-Dach

Der Plan ist es, die beiden Einrichtungen in die langjährige Partnerschaft mit der Humanocare einzubringen. Gemeinsam führen die beiden Träger jetzt schon die Rehaklinik NeuroCare und das Gunther Ladurner Pflegezentrum an der Doppler-Klinik sowie die ambulante Reha am Areal des Landeskrankenhauses.