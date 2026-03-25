Tod durch falsche Tabletten: Zwei Ärzte verurteilt

Die tödliche Verwechslung passierte im Frühjahr 2025 in der Geriatrie der Christian-Doppler-Klinik, Teil der Salzburger Landeskliniken (SALK): Eine 83-jährige Einheimische war nach einer Operation aufgrund eines Oberschenkelhalsbruches dorthin verlegt worden. Ab 4. Februar bis zum 14. März 2025 wurde ihr regelmäßig das Schmerzmittel Novalgin verabreicht. Obwohl sie eine Allergie gegen den Wirkstoff Metamizol hatte. Am 20. März starb die Frau: wegen des falschen Schmerzmittels. Das konnte auch ein Gutachter im Auftrag der Justiz feststellen.

Ärzte entschuldigten sich

Beim Prozess am Mittwoch im Salzburger Landesgericht legten die beiden angeklagten Oberärzte ein Geständnis ab und räumten eine fahrlässige Tötung ein. Aber: „Sie sind nicht schuldig zur groben Fahrlässigkeit“, betonte Verteidiger Kurt Jelinek und hob das Verhalten der beiden Ärzte hervor. „Sie stehen dazu, sprachen auch direkt mit den Angehörigen und haben auch proaktiv Schmerzengeld gezahlt“, so der Anwalt, der auch von einem „Arbeiten am Limit“ in der Abteilung sprach. „Ich möchte mich bei den Angehörigen entschuldigen“, führte einer der beiden Mediziner aus und sprach von einem unglücklichen Ablauf.